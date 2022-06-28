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【新品速報】Wacoal與本土藝術家首度合作　藝術元素注入內衣＋設計比賽推動藝術

休閒消費 13:31 2022/06/28

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Wacoal 與本土藝術家首度合作，推出藝術元素設計的內衣。（圖片由Wacoal提供）

有沒有想過：內衣，其實也是藝術品？女性內衣品牌Wacoal，胸圍由40多個組件組成，並靠人手縫製拼合，Wacoal視內衣為藝術，近日更與本土藝術家首度合作，把藝術元素注入品牌項目，並將內衣以展示藝術品的方式在店內展示。

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Wacoal與香港藝術教育家 Joe Yiu 聯乘合作，以實現「美麗傳承」的共同理念，把藝術元素注入品牌項目，更為將軍澳東港城門店帶來藝術感的設計裝飾。各款內衣由藝術家加上手繪元素，直接以展示藝術品的方式在店內展示。

Wacoal指希望客人在店內選購內衣，有如參觀美術館，在注重到內衣功能價值的同時，亦能欣賞到一件內衣本身的材質、色光、剪裁及手工的配合。客人將內衣穿著在身上時，更可感受到藝術氣氛。

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同時，為了進一步將品牌日本推動藝術及文化工作的傳承，Wacoal 亦透過 Joe Yiu 與「香港專業進修學校」（港專）合作舉辦設計比賽，以「Mom is my Umbrella」 為題，鼓勵本土學生發揮創意，把母親為我們遮風擋雨的親恩，以藝術形式表達並融入在雨傘之中，以表達母愛之偉大與可貴。

Wacoal 指這次比賽共有 30 位來自設計系不同課程的學生參與，勝出作品亦已被製成實體雨傘，成為今年Wacoal各店所送出的母親節禮品！勝出作品是一把白色雨傘，配以淡淡的粉紅色圖案。主題鮮明，以線條勾勒出多幅構圖，逐幅表達母親由懷孕一刻起，一直陪伴女孩成長，直至女孩長大也成為一位母親，呵護自己的孩子，突顯出母愛的循環不息，同時表達出「Mom is my Umbrella」的背後意義。

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責任編緝：蕭雅文

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