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【新冠肺炎】陳智燊拍片直擊英國9成半人不戴口罩　零社交距離當地人稱已回到常態

健康 13:59 2022/06/28

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陳智燊拍片直擊英國疫情下的生活情形。

在英國出生及成長的藝人陳智燊（Jason），日前為了兩個兒子，在沒有太太宋熙年（Sarah）陪同下，隻身前往英國研究當地教育，並拍片與觀眾分享疫情下的生活環境及點滴。Jason更進行街頭訪問，並觀察到街上已有9成半人不戴口罩，甚至「零社交距離」地維持生活。

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Jason在影片中分享，自己從香港抵達英國後，第一個星期仍持續戴口罩。後來他經歷一番掙扎，毅然豁出去，已沒有戴口罩，並表示「做街訪戴口罩，擔心會嚇到人」。惟Jason亦稱自己有配備消毒洗手液，保持乾淨。

最新影片：

Jason分別訪問了幾位當地人對新冠肺炎的看法。其中一名受訪者稱自己在醫院工作，比較高危，為了避免傳染給他人所以會戴上口罩；也有受訪者表示不會戴口罩，但家人很多新聞就會戴。當問到會否憂慮疫情時，有受訪者稱也試過很擔心：「但是我有其他東西讓我憂慮，比如上課。」另有受訪者就表示曾為疫情擔心：「我不想死，但是大家都回到常態了。」

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從Jason目測，整條街上只有少數人會戴口罩，高危人士如孕婦、一家大小、兒童都不戴口罩，並維持著「零社交距離」。Jason指，現在英國有9成半的人已不戴口罩：

都有人戴，亞洲人居多，印度、中國，但是9成半人不戴，不戴的包括有孕婦、一家大小、小孩。

在影片最後，Jason也有表示雖然在英國已不一定要戴口罩，但他仍然提醒要「保護自己，保護他人」，在人多的地方，做好自己。

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責任編輯：羅嘉欣

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