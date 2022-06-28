【天使聲】王菀之瞓身支持古典音樂　為父母籌備演出壓力大消瘦

▲ 王菀之為父母策劃古典音樂會。

王菀之（Ivana）身兼投資/主辦/創作總監/監製/鋼琴伴奏/音樂總監的《天使聲樂團古典音樂會》，一連五場於西九文化藝術公園自由空間The Box演出，完滿結束。音樂會口碑回響極大，不少觀眾留言都被演出感動。

電影《飯氣攻心》導演陳詠燊亦網上寫長文大讚Ivana，指指冒險攪一場就算賣到爆場都只能打和的音樂會，卻成功讓一班一直只留意流行曲的樂迷，接觸到高質素的古典音樂，在這個人人都口說要推廣藝術卻沒做，感動Ivana親身示範告訴大家何謂「做」及「推廣」。

Ivana坦言，今次為父母及香港一班前輩級聲樂家籌辦這個古典音樂會，一人要處理不同事務，壓力非常之大，曾經多個晚上通宵寫譜、及做籌備工作，老公都擔心她捱壞身體。

▲ 王菀之一手策劃。

籌備當中困難重重，因為想嘗試更大製作，膽粗粗申請資助結果失敗，又試過親自去找贊助，沒想到得到各路英雄幫忙，今次音樂會爆滿，又有美麗動人製作，所以感恩不已。

她說：「我唔知點去形容我夢想成真感受，只可以講感恩再感恩。 自細係古典音樂家庭下長大，我雖然係一個流行音樂唱作歌手，但係我始終冇忘記我嘅根，趁父母和天使聲樂團的每一位聲樂家依然熱誠如火、精神奕奕，我又抱著推廣古典音樂的心願，無論如何都要做好呢個音樂會，為古典音樂出一分力。」

完成音樂會，她見到好多有留言，話冇諗過古典音樂咁好聽，有朋友感動到想去學樂器、聲樂，她一次感動到眼濕濕。

▲ 為一班前輩級聲樂家籌辦這個古典音樂會。

Ivana：「完成到自己一個夢想，我已經覺得賺咗。好多謝爸爸媽媽同一班演出的聲樂家前輩咁信任同支持，最開心佢地完騷後不停問幾時再搞？可以再做part2？我都開心埋一份。佢地真正身份其實已經係世界級心理學醫生、教授、老師、博士、企業家，無論係咩年紀，都冇放棄過古典音樂，仲咁有火，古典音樂是我的基礎，有很多很美麗的旋律我都希望能與更多人分享，所以我將來如果仲有時間資源，或有多些贊助，一定會再搞音樂會 ！」

完成一件事，Ivana又為8月底的舞台劇〈Proof 求證〉而忙碌，「我會係演藝學院做14場，今次又係演出之外，亦身兼主辦、監制、編劇（親自翻譯劇本）四職，之前早鳥優先訂飛已經爆滿，6月30號會公開發售，希望大家都一樣咁支持啦。」

最新影片：曾展望