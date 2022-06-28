【親子好去處】香港哥爾夫球會百年球場1/7開放　免費入場體驗高球+攀樹樂趣

▲ 高爾夫球體驗活動。(圖片由香港哥爾夫球會提供)

香港哥爾夫球會將於2022年7月1日（星期五）下午2時至6時，於粉嶺球場舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，慶祝香港特別行政區成立25周年。大家將可免費進入粉嶺球場舊場1號至8號洞，參觀「蝴蝶園」，探訪非洲陸龜，另設攀樹體驗活動和樹木導賞等活動，在逾百年歷史的國際級球場度過悠閒一天。

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「香港哥爾夫球會同樂日」

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大家可預先到球會網站登記，成功登記將可獲球會送出精美禮物一份。公眾人士可在入場時掃描二維碼，用電話下載「香港哥爾夫球會同樂日」活動地圖。

12歲或以上之入場人士需符合「疫苗通行證」之要求方能入場。入場人士須遵守最新公共衞生防護措施，包括在入場前接受體溫檢查、在場內佩戴口罩及與他人保持最少1.5米社交距離。

在國際級球場體驗高球樂趣

▲ 高爾夫球體驗活動。(圖片由香港哥爾夫球會提供)

粉嶺球場設有3個18洞國際級球場，分別為舊場（Old Course）、新場（New Course）和伊甸球場（Eden Course）。舊場更有逾110年歷史，場內品種珍貴的古樹隨處可見。

為推廣高球活動，活動當天香港哥爾夫球會將在舊場設「高爾夫球體驗」活動，大家可獲球會教練指導，利用膠桿和膠波學習開球和打球姿勢等基本技巧。

攀樹體驗活動寓保育於遊戲

來自樹木拓展學會的專業樹藝師將為小朋友提供康樂攀樹、三角床、林間飛渡 （zipline）和樹木導賞，讓小朋友盡情「放電」，同時學習保育知識，認識樹木與人類的生活息息相關，明白珍惜樹木的重要性。

欣賞百蝶飛舞及珍貴物種

位於舊場第8洞附近的「蝴蝶園」是球會的生態保育措施之一，種植不少蝴蝶友善的植物，吸引蝴蝶聚居、覓食和產卵。根據球會聘請的環保專家的生態普查，約有113種蝴蝶出沒於「蝴蝶園」，包括一身金黃色、被譽為香港最漂亮蝴蝶之一的裳鳳蝶。大家有機會近距離觀賞蝴蝶。參加者亦有機會探訪由球會收養的非洲陸龜，與罕見動物近距離接觸。

三級歷史建築乘涼打卡

在「蝴蝶園」附近的小食亭是有逾百年歷史的三級歷史建築。涼亭採用中國古代皇家建築常用的廡殿頂設計，屋脊上瓷製裝飾典雅，在香港極為罕見，是粉嶺球場的另一打卡熱點。

漫步球場 欣賞古樹

▲ 球場中的小山丘、羊腸小徑、古樹群、荷花池等盡是絕美打卡位。(圖片由香港哥爾夫球會提供)

舊場自1911年啟用，球道被古樹環抱，活動當天全面開放的舊場第1至8洞景色怡人。球場中的小山丘、羊腸小徑、古樹群、荷花池等盡是絕美打卡位，更內藏珍貴的自然生態，攝影發燒友必不能錯過。大家亦可以用電話，掃描大會在地圖標示的珍貴樹木二維碼，下載有關樹木簡介。

香港哥爾夫球會在舊場1號至3號洞設「日落步行徑」，每天晚上6時至10時開放。活動當天「日落步行徑」在「香港哥爾夫球會同樂日」結束後照常開放。

詳情

日期 2022年7月1日 時間 下午2時至下午6時 地點 香港新界上水粉錦路公路1號 交通 免費穿梭巴士往返上水港鐵站C出口至粉嶺球場，服務時間由活動當天下午2時20分至6時40分，每20分鐘一班車。 溫馨提示 請按照活動當天的天氣，自行攜帶足夠食水和防曬用品或雨具。入場人士可自備水樽進場，場內設加水站。 惡劣天氣特別安排 如3號或以上熱帶氣旋警告信號或紅色或黑色暴雨警告信號生效，「攀樹體驗活動」將取消。 活動網址及登記 https://bit.ly/3xJJ2fj

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責任編緝：王明芳