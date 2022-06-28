【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病

台灣一名30歲、身型微胖的女生，因性慾強，每日至少要與男朋友性愛一次，男友最終被嚇跑，惟該名女生性慾仍無法減退，更需自己解決，最後經求醫檢查後才發現患一婦科病。

綜合台灣媒體報道，台灣婦產科醫生鄭丞傑近日在《醫師好辣》節目中分享案例，稱一名30歲女子與男友一起時，每日至少要發生一次性行為，久而久之男友都「頂唔順」其行為，最後更被嚇跑分手，但該女生性慾沒有減退，更需每日靠自己解決慾望，最終向鄭醫生求助。

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鄭醫生發現該女生體型微胖，手上長了不少毛髮，女生亦稱，自己胸部、背部都有長毛，臉上更有小鬍鬚，月經周期也相對較長。經抽血檢查後，證實女子患上多囊卵巢症。

鄭醫生之後再為其詳細檢查，發現女生體內睪固酮數值高達130，比正常女性的95以下高出很多，而女子的雄性荷爾蒙亦較普通水平高。經鄭醫生評估，處方避孕藥，又叮囑她要控制飲食。最終女子體重下降，月經也回復正常規律，性慾也消減。

本港婦產科專科醫生羅致廉曾受訪表示，「多囊性卵巢症」屬於荷爾蒙失調。一般有6至10%女性可能會患病，而以20至30歲為高危時期。羅致廉指，多囊性卵巢症亦可引致不育，長期患病更會令患上子宮癌的機會比一般高3倍。

雖然多囊性卵巢症在醫學上暫未能解釋成因，但婦產科專科醫生莫漪薇曾指出，相信家族遺傳的因素頗大。患者大多屬男性荷爾蒙偏多，或對胰島素的敏感度減少。

點擊睇3個多囊性卵巢症症狀，只要3個症狀當中符合2個，就會被判斷為患上此症：

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多囊性卵巢症的治療方式視患者情況而定，如患者希望懷孕，可以服食輔助排卵藥幫助排卵，增加成功懷孕的機會。如患者不希望懷孕，則可以服食避孕藥穩定月經周期，或用荷爾蒙藥通經，目的就是不要讓子宮內膜的細胞積聚而變異。

莫漪薇表示，多囊性卵巢症不一定會令患者致肥，但如因此變胖，只要減磅就可以令狀況好轉，同時糖尿、患子宮內膜癌的機會均會減少。

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責任編輯：羅嘉欣