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【海洋公園】富麗敦海洋公園酒店7月18日試業　住宿一晚連水上樂園門票2,950元起

社會 13:53 2022/06/28

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富麗敦海洋公園酒店7月18日試業，住宿一晚連水上樂園門票2,950元起。（酒店網頁圖片）

海洋公園7月有新酒店開幕！香港富麗敦海洋公園酒店由7月18日起初步試業，是全球第一間5星級富麗敦度假酒店，根據疫情的最新發展調整運作，預計於本年下旬正式開幕。酒店位於於大樹灣入口附近，鄰近海洋公園水上樂園，以可持續發展為概念設計，從建築外觀、酒店服務到娛樂活動都加入了健康和大自然元素，訂房及酒店詳情可瀏覽官網

香港富麗敦海洋公園酒店一共有425間客房及多達12種房型供應，全部都面向海景，當中更包括有親子主題客房，以及位於酒店頂層兩間有私人室外泳池的特色套房。試業期間部分的餐廳及設施將會投入服務，包括一樓的星耀廳、星耀廊、二樓的「玉」中餐廳、沙嗲軒、三樓的泳池、五樓的健身中心及地下的「探險家」兒童玩樂區。

開業房價

  • 海景客房 $2,400起（連服務費 HK$2,640）
  • 豪華海景客房 $2,600起（連服務費 HK$2,860）
  • 高級豪華海景客房 $2,800起（連服務費 HK$3,080）
  • 露台全海景客房 $4,600起（連服務費 HK$5,060）
  • 智能露台全海景客房 $4,800起（連服務費 HK$5,280）
  • 香港獵奇主題客房、深海侏羅紀主題客房、人魚公主主題客房 、熊貓主題客房、海盜主題客房、獨角獸主題客房$3,700起（連服務費 HK$4,070） 

官網現有兩款套票

  • 至臻度假體驗，包含住宿一晚、免費早餐、迎賓飲品、水上樂園入場門票及$300餐飲消費額，房價 HK$2,950 （連服務費 HK$3,245） 起。
  • 富麗敦親子度假體驗，包含親子主題客房住宿一晚、免費早餐、下午茶、水上樂園門票、兒童客房用品、享用室內兒童玩樂區「探險家」、免費兒童睡衣一套、酒店吉祥物熊貓「富富」玩偶。房價 HK$4,388 （連服務費 HK$4,827） 起。

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記者：陳麗娜

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