【美酒佳餚】法國香檳Maison Mumm聯乘Cultivate配對餐單　尊享釀酒師RSRV特級預留佳釀只限兩晚

▲ 美酒配佳餚，Cultivate總廚Leonard Cheung今次聯乘法國香檳Maison Mumm的釀酒師，以創新而多變的菜式，帶給客人無限驚喜。

愛飲香檳者，一看Maison Mumm RSRV 便知道與眾不同的獨特，RSRV是釀酒師用以紀錄精心挑選出的出眾特級莊園佳釀，亦是ReSeRVed (預留)的縮寫，只預留給Maison Mumm莊主朋友享用的記號。此系列以獨特的細口瓶裝盛，彰顯品牌的顯赫釀造歷史。而Cultivate自開業以來瞬即成中環一位難求的超高人氣餐廳。總廚Leonard Cheung常以創新而多變的菜式，帶給客人無限驚喜。

今次兩者聯乘的Reserve & Regale限定8道菜晚宴只限兩晚，是可一不可再的頂級體驗。香檳品牌精選的陳年香檳，包括：100% Grand Cru RSRV、Blanc de Noirs 2012、Blanc de Blancs 2014、4.5 Cuvee及Lalou 2008。

而總廚Leonard便以一系列創意菜式配搭以上特級佳釀，將整個餐飲體驗提升至另一層次。客人可從4.5 Cuvee細嘗優雅的水果香氣，香檳帶有礦物質感和緊致口感，帶有餘韻，襯托出香煎鵝肝的香氣，菜式伴以焦香抱子甘藍、柚子洋蔥醬及青蘋果榛子脆脆，配搭有驚喜。

而Leonard的最愛必數Blanc de Noirs 2012，酒體飽滿，配以法國巴巴拉鴨、梅鹿葡萄酒紅菜頭醬、紅珍珠洋蔥、鴨油麥片及黑莓。

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Blanc de Blancs 2014便適合配以海螯蝦他他伴豌豆、龍蝦油、紫蘇、香檳啫喱、矢車菊及矜貴的Ossetra魚子醬。極具代表性的Lalou 2008用來配以餐廳的招牌甜品香蕉蛋糕配魚子醬，成就完美的配搭。

Reserve & Regale 體驗晚宴

日期：8月10日及11日 (周三及四)

時間：7:30pm

地址：中環伊利近街29號地下

價錢：每位$2,988+10%

網頁：www.cultivate.hk

備註：兩晚均備有現場大提琴古典音樂表演

記者：郭秀芳