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【故宮開幕】973號巴士開幕日起設故宮站　西九文化區免費穿梭巴同日投入服務

社會 14:19 2022/06/28

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香港故宮文化博物館本周六開幕。（陳靜儀攝）

香港故宮文化博物館本周六（2日）開幕，已發售門票目前賣出7成，所有文物也已到港，副館長袁貺霖稱，973號巴士開幕日起將在故宮門外設新站，同日西九文化區內的免費穿梭巴士亦會投入服務，來往M+、故宮及西九文化區西面入口。

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館長吳志華稱，14萬門票張已發售門票，至今共售出7成，其中特別展覽門票更已售出逾9成，形容很驚喜，他又指，所有展出的文物均已到港，今晚會全部入櫃，開幕準備就緒。

副館長袁貺霖表示，開幕日起，除現有的296D巴士外，乘搭來往尖沙咀及赤柱村的973巴士也可直接到達故宮門外，公眾可有多個選擇；同時西九文化區內也會設免費穿梭巴，每日早上10時至晚上7時，來回M+博物館、香港故宮及西九文化區西面入口，穿梭巴可載28人，每15分鐘一班車。

袁貺霖稱，故宮只有30個停車位，但整個西九文化區合共有約500多個車位，分別在項目辦公室及藝術公園等，可供市民使用。

有關入館的安排，袁貺霖指，參觀人士需在地下層的正門入口入場，可經地下低層上落客區附近的扶手電梯，前往地下層有蓋排隊區等候，惟上蓋為透明玻璃，並未能遮陽。地下層同設票務處，透過中旅社及飛豬購票的訪客可在此換實體票入場。

袁貺霖表示，參觀者及隨身物品在入館前均要先在正門門口接受保安檢查，同時大於55cmX35cmX20cm的物品、長傘、摺椅、凳子及帶輪物品等均不可帶進場。故宮設有3個寄存處，合共可提供264個小寄存櫃及24個大寄存櫃供房客暫存物品，收費為每小時5至10元；長傘則可存放在館內的長遮架。

吳志華稱，故宮展出900件由北京故宮借出的國寶級文物，相當關注文物安全，安檢安排也是由兩地故宮共同協議。但館方沒列違禁品清單，稱保安團隊會有專業判斷。

被問到若市民穿著有政治口號的衣服是否不能進場，吳志華無正面回應，指香港有法例規管市民行為，會留意訪客的行為會否損害展品及市民安全，若有會尋求警方協助。

除參觀展品，故宮也設文創產品期間限定專櫃，售賣與故宮有關的書籍和文創產品，包括杯子，記事簿及T恤等。館內同時有3間食肆，分別為中式、西式餐廳及咖啡廳，全部會於本周開業。

另外，故宮在黑雨或8號風球期間暫停開放，除周三的免費門票外，受天氣影響、未經使用的門票有效期將延長180天，訪客可在有效期內使用門票於同一時段進場。

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記者：黃小冰

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