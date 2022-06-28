【七一回歸】國家主席習近平訪港　警方指港鐵會展站須封閉及有改道安排【不斷更新】

▲ 警方交代國家主席習近平訪港的保安安排。（梁偉榮攝）

本周五（7月1日）回歸25周年，警方今日（28日）公布有關國家主席習近平出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，警方指需要確保回歸25周年大會的安全，包括對國家主席習近平作出近身保護。

警務處助理處長（行動）呂錦豪、警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓及港島總區高級警司（行動）廖珈奇交代行動安排及交通封區等措施。

呂錦豪指出，6月30日至7月1日會封閉會展半島，需要對國家主席經過及逗留地區列為核心保安區，其他地區為保安區，故其車隊經過的地方需要封區或者改道，尤其是金鐘及灣仔一帶。

他指出港鐵會展站暫時封閉，料灣仔北一帶非常擠塞，呼籲市民及駕車人士如沒有必要，不要到達有關地區。另外全港範圍都會列為小型無人機限飛區，而民航處亦會將維港兩岸設為臨時限飛區。警方將以不影響行動前提下讓傳媒進行採訪。

呂錦豪指出國家主席習近平將親身出席慶典，會不時評估風險，警方有責任確保國家主席人身安全以及出席者的安全。如果市民有公眾活動，會將活動區設在保安區，平衡保安風險及市民權利，亦會派適當的警務人員包括地區警民主任在現場。至於示威範圍有多大? 他表示需要進行風險評估。

港島總區高級警司（行動）廖珈奇指出舉辦慶典的範圍包括行車道路、行人天橋作出限制，有需要時會封閉。灣仔北分兩個階段封閉，6月29日凌晨起封閉會展半島所有道路，包括菲林明道天橋北行線、龍和道等，接近東區一帶包括耀星街都會封閉。部分路段包括菲林明道、港灣道等，會間歇性封閉。

6月30日封港鐵會展站，東鐵綫會正常行駛但不會停站，如果需要進出會展的人士需要接受保安檢查。另外，最少22條巴士路線須改道將不途徑灣仔。詳細交通改道及封區安排，即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒、伍瑋瑋