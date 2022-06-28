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【七一回歸】今晚凌晨起封灣仔北一帶道路　6月30日港鐵會展站暫關閉

社會 16:22 2022/06/28

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(蘇文軒攝)

本周五（7月1日）回歸慶典舉行在即，警方今日（28日）公布有關國家主席習近平出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。

警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓今日表示，舉辦慶典的範圍包括行車、行人天橋作出限制，有需要時會封閉。灣仔北一帶封路分兩個階段，今晚凌晨2時起會展半島所有道路，包括菲林明道天橋北行線、龍和道部分路段等，接近東區一帶包括耀星街都會封閉。部分路段包括菲林明道、港灣道等部分路段，會間歇性封閉。第二階段是6月30日封港鐵會展站，東鐵綫會正常行駛但不會停站，如果需要進出會展的人士需要接受保安檢查。

在公共交通服務安排方面，會展站的公共交通匯處將會封閉，當中有18條於上址巴士路線受到影響，其中11條巴士總站暫搬去內告士打道、軒尼詩道一帶。其他受影響巴士總站搬去金鐘巴士總站、天后。另外有22條巴士路線改行，不會經灣仔北一帶。

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記者：蘇文軒、余思嵐

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