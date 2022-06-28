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【七一回歸】市民在保安區穿黑衣有風險？　警方：會調查是否有其他意圖

社會 17:04 2022/06/28

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呂錦豪強調必須要確保國家主席及出席慶典人士的安全。（ 梁偉榮攝）

警方今日（28日）交代七一回歸慶典的保安及交通封路措施，警方指需要確保回歸25周年大會的安全，包括對國家主席習近平作出近身保護，今日凌晨起在灣仔北一帶開始封路改道措施。詳情即看:【下一頁】

警方指出，需要對國家主席經過及逗留地區列為核心保安區，其他地區為保安區等，被問到市民一旦穿上著黑衣及黃免口罩在附近經過，是否有風險?　警務處助理處長（行動）呂錦豪指出，保安區及核心保安區不是不變的，視乎國家主席的行走，有需要有特定的人流及車流限制，亦會協助市民了解有所管制。至於服飾問題，如果在保安區穿上特別服，要考慮情況：

為何要穿上與其他人不同的服，是否有其他意圖，警方會作出調查，究竟有何意圖，是否有示威? 如果要示威，警方會帶有關人士到合適示威區。

對於近日都有國旗及區旗被焚或損毀，呂錦豪指市民慶祝回歸活動，譴責有關人士的行為，強調與破壞者勢不兩立。他表示警方積極調查事件，相信很快有好消息讓大家知道，將有關人士繩之以法。

對於今次封道的範圍牽涉甚大，是否有任何情報本港風險提高？呂錦豪承認未有具體情報顯示香港會受到恐怖襲擊，故此將恐怖襲擊定為中度，他表示今次的保安安排是預計國家主席會出席，如何有任何突如其來的事件，都會作出適當的安排，強調以減少影響市民生活作宗旨。

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記者：蘇文軒、伍瑋瑋

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