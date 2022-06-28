【最新疫情】今日新增1,685宗確診　本地個案達1,533宗【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港今日（28日）新增1685宗確診個案，本地感染佔1533宗，另有152宗輸入個案，其中86宗在機場揪出，54宗是檢疫酒店期間找出，另有12宗是檢疫後才找出。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

【17:12】已要求昨仍營業的海港酒家提供疫苗通行證資料

被問到食肆的停業要求，歐家榮表示，當食肆出現爆發會聯同其他部門做調查，及建議他們休業，以往沒看到有食肆持不合作的態度，又強調會與食環署保持溝通，當局可要求有關受到感染的地點關閉。他又說，已要求海港酒家提供昨日營業時的，使用疫苗通行證的資料。

【17:09】逾9成輸入個案檢疫間確診

一般來說，超過9成輸入個案在酒店檢疫期間確診。

【17:05】重申港府暫時沒有收到二代疫苗申請

歐家榮今日再重申港府暫時沒有收到有關第二代疫苗的認可申請。

【17:00】屯門海港酒家群組患者傳染期曾到旺角新世紀廣場翠園

旺角新世紀廣場翠園至今有4宗個案，因當局在6月24日發現，有患者曾於傳染期到過上址，涉及一名58歲住上水清河邨的女士，與其同行的家人亦確診。

【16:50】當院舍有個案時要確保不作進一步傳播會安排他們到受控環境隔離

在院舍檢疫安排方面，歐家榮表示院舍出現的個案屬低水平，當局有足夠的隔離及足夠檢疫設施，院舍是高風險場所，他們住的地方亦比較密集，當有個案時要確保不作進一步傳播，包括安排他們到受控的環境隔離，而被界定為密切接觸者的人士亦會被安排到理想的環境進行檢疫。

【16:44】屯門卓爾廣場海港酒家、旺角新世紀廣場翠園、富泰護老安老院個案或有相關

當局昨公布，逾40人染疫的屯門卓爾廣場海港酒家鮮風量及空氣換氣量低於標準，有報導指酒家今早仍有營業。歐家榮表示，有關事件發生於6月16日，事件至今已有2星期，亦曾做過強檢等並找到42宗個案，相信大部分食客已得到陰性證明，而最早發病的個案是6月17日，料當晚有具傳染性的患者引發爆疫，如當晚鮮風量及空氣換氣量低於標準有可能會造成短距離的傳播。

他又說，事後亦調查發現旺角MOKO新世紀廣場翠園亦出現小規模傳播，但當局仍需要作基因排序，又相信食肆的爆發或亦會與富泰護老安老院有關。

【16:40】再多16宗疑染BA.4或BA.5個案

當局再發現16宗疑染BA.4或BA.5個案，當中有12宗是輸入個案，4宗本地個案，包括住順天邨於機場工作的5旬婦、於大角咀日間照顧中心的5旬婦等。即看：【下一頁】

【16:37】旺角MOKO新世紀廣場翠園爆發料與屯門卓爾廣場海港酒家有關

屯門卓爾廣場海港酒家今增1名食客確診，另有兩大廈出現傳播個案，均有屯門卓爾廣場海港酒家的個案居住，涉山景邨景安樓及大興邨興偉樓。

另外，海港酒家群組亦蔓延至旺角MOKO新世紀廣場翠園，早前曾有一名確診者與家人於6月19日中午12時半到過上址，二人於傳染期到訪，當局於強制檢測後揪出4宗確診。即看：【下一頁】

【16:36】新增28宗疑染BA.2.12.1個案

新增28宗疑染BA.2.12.1感染個案，有11宗是源頭不明，包括居香港跑馬地山村道11號愉安大廈、福華街115號北河大廈。

【16:34】學校呈報202宗陽性個案

昨天沒有新增院友或院舍有個案，學校呈報202宗陽性個案，有3間學校個別班級出現傳播，包括天主教聖多默幼稚園、馬鞍山靈糧小學。即看:【下一頁】

【16:30】今日新增一宗死亡個案

今日新增一宗死亡個案，涉及一名88歲女院友，已打兩針疫苗，本身有慢性長期病，糖尿病及高血壓，需要插胃喉，本身於亞博詮行檢疫，因快測陽性及發燒於6月25日入院，因情況持續惡化，延至昨日離世。

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記者：TOPick港聞組