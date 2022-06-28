【最新疫情】今日新增1685宗確診　本地個案達1533宗【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

本港今日（28日）新增1685宗確診個案，本地感染1533宗，另有152宗輸入個案，其中86宗在機場揪出，54宗是檢疫酒店期間找出，另有12宗是檢疫後才找出。

【16:44】屯門卓爾廣場海港酒家、旺角新世紀廣場翠園、富泰護老安老院個案或有相關

當局昨公布，逾40人染疫的屯門卓爾廣場海港酒家鮮風量及空氣換氣量低於標準，有報導指酒家今早仍有營業。歐家榮表示，有關事件發生於6月16日，事件至今已有2星期，亦曾做過強檢等，找到42宗個案，相信大部分食客已得到陰性證明，而最早發病的個案是6月17日，料當晚有具傳染性的患者引發爆疫，如當晚鮮風量及空氣換氣量低於標準有可能會造成短距離的傳播。事後亦調查發現旺角MOKO新世紀廣場翠園亦出現小規模傳播，但當局仍需要作基因排序，又相信食肆的爆發或亦會與富泰護老安老院有關。

【16:40】再多16宗疑染BA.4或BA.5個案

當局再發現16宗疑染BA.4或BA.5個案，當中有12宗是輸入個案，4宗本地個案，包括住順天邨的5旬婦，於機場工作，料工作時染疫。

【16:37】旺角MOKO新世紀廣場翠園爆發料與屯門卓爾廣場海港酒家有關

屯門卓爾廣場海港酒家今增1宗個案，另有兩大廈出現傳播個案，均有屯門卓爾廣場海港酒家的個案居住，涉山景邨景安樓及大興邨興偉樓。

另外，旺角MOKO新世紀廣場翠園疑有爆發，料與屯門卓爾廣場海港酒家再關，早前曾有一名確診者與家人於6月19日中午12時半到過上址。即看：【下一頁】

【16:36】新增28宗疑染BA.2.12.1個案

新增28宗疑染BA.2.12.1感染個案，有11宗是源頭不明，包括居香港跑馬地山村道11號愉安大廈、福華街115號北河大廈。

【16:34】學校呈報202宗陽性個案

昨天沒有新增院友或院舍有個案，學校呈報202宗陽性個案，有3間學校個別班級出現傳播，包括天主教聖多默幼稚園、馬鞍山靈糧小學。即看:【下一頁】

【16:30】今日新增一宗死亡個案

今日新增一宗死亡個案，涉及一名88歲女院友，已打兩針疫苗，本身有慢性長期病，需要插胃喉，本身在亞博檢疫，至6月25日入院，情況持續惡化，延至昨日離世。

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記者：TOPick港聞組