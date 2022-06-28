【學校疫情】學校今錄202宗陽性個案　3間學校爆疫須停課一周

本港新冠疫情持續，今日（28日）新增1685宗確診，當中本地個案達1533宗。衞生署衞生防護中心公布，學校今錄202宗陽性個案，涉及172間學校，包括47間幼稚園及幼兒中心、69間小學、 56間中學，過去7日共79間學校呈報2宗或以上個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，3間學校爆疫須停課一周：

沙田浸信會呂明才小學3D班，累計4宗個案，全班有34人

青衣天主聖多默幼稚園上午高班，累計2名學生及1名老師確診，全班有24人

馬鞍山靈糧小學2A班，3人及1名老師確診，全班有30人

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記者：陳麗娜