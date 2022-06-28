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【天氣預測】天文台料低壓區未來一兩日發展為熱帶氣旋　7.1起狂風驟雨一周

社會 17:50 2022/06/28

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天文台錄得下午最高氣溫34.4度，是今年以來的最高紀錄。（曾耀輝攝）

香港天文台（28日）指高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，本港今日陽光充沛，下午天文台錄得最高氣溫34.4度，是今年以來的最高紀錄。此外，一個廣闊低壓區正為南海中部及菲律賓帶來不穩定天氣。

天文台預測晚間天色大致良好，明日有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。初時吹微風，明日漸轉吹和緩偏東風。展望星期四東風逐漸增強，有幾陣驟雨，隨後一兩日風勢頗大及有狂風驟雨。

預料南海中部的一個廣闊低壓區會在未來一兩日發展為熱帶氣旋，並在本周後期大致移向廣東西部至海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。

天文台指受其相關的外圍雨帶影響，南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢增強，有狂風驟雨及雷暴。受活躍偏南氣流影響，預料下週廣東沿岸天氣持續不穩定。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

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責任編輯：伍瑋瑋

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