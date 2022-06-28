【香港小姐2022】佳麗到髮型屋接受形象改造　「女版曾比特」Astrid保持爆炸頭

TVB舉辦的《香港小姐2022競選》經過三輪面試後，共有20位佳麗入圍。今日（6月28日）部分入圍今屆香港小姐的候選佳麗，分批到銅鑼灣及又一城髮型屋，接受形象改造。

不過，屯門實習醫生Chloe因有事未能出席，所以一共只得19位佳麗現身。

【香港小姐2022】林卓錡透露減掉4KG迎戰 「女版曾比特」Astrid入圍接受髮型改造

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佳麗齊齊「變髮」

留有一頭長髮的林卓錡「變髮」後，由直髮變了曲髮，而她對於髮型大感滿意，並說：「之前帶點橙色tone，現在染深了啡色，自然一點。」

Maggie則表示剪短了2至3吋以及電鬈了少許，對於走光露bra一事，她即一面驚愕指不知道，並表示下次會小心。

而擁有一把長長秀髮的王子蝶，「變髮」後並沒大變化，她表示只剪了少許層次，對髮型感滿意，問到她是否不想太大變化？她說：「由Stylist決定。」

楊溢透露剪了少許層次，亦染深了髮色，對新造型感滿意。Naomi頭髮剪至及肩，並以半鹹淡廣東話說：「剪短左少少」，而其髮色未有轉變，被問到是否自己不想，她說是由髮型師決定。

梁家琪對自己有信心 Janice變化最大

至於由郭秀雲提名的梁家琪表示剪短兼做了treatment ，問到郭秀雲可有教路？她說：「最梗要有信心，多點笑容，享受呢個moment 。」又指改變造型後亦增添信心，並覺得自己現時有90分，還有10分可再努力。

其中張靜婷（Janice）變化頗算最大，她指染了Highlight ，加上疫情下已很久沒去髮型屋，原本髮型扁塌的她，現在變得較蓬鬆，而「變髮後」予人感覺較年輕和新鮮感，問她自覺年輕了多少？她笑說：「年輕了5年。」

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Astrid保留爆炸頭

另外，以爆炸頭造型而備受關注的Astrid，「變髮」後仍然保持這個造型，她指與髮型師商量後覺得保留這個髮型，並表示這髮型第一次弄，已經留了兩、三 個月，並認為這個髮型為她帶來好運。

提到其髮型引起大家關注，Astrid則指大家除了關注其髮型外，亦可關注她的其他事，而有指她與苟芸慧相似，她說：「都幾好呀!」

邢慧敏努力做運動

而邢慧敏（Sharon）剪短少少頭髮，變化不大，她指自己以往紮頭髮多，髮型師幫她捲曲了少少頭髮，感覺較成熟，自己亦很喜歡這個造型。

談到她入圍有何準備？Sharon表示會減磅：「因為都有少少肚腩仔，自己都鍾意跑步瑜伽，希望練番啲線條。」

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三人會積極備戰

至於許子萱(Stacia)、梁超怡和敖嘉揚(Catherine )3位佳麗「變髮」後，Stacia透露花了近5小時整頭，予人煥然一新的感覺。她說:「因為我之前是『布丁頭』兩截色，因而被人笑，現在重新漂染過，我覺得好靚，好合適我的style。」

對於她被人批評妝容，Stacia指自己不介意:「家人也取笑過我，因為我12歲已經移民美國，只懂化歐美妝，希望之後可跟化妝師學習，自己都很期待。」

問到她們如何備戰，梁超怡表示會多做運動、吃得清淡和多休息；敖嘉揚亦指會多做瑜珈等運動，而Stacia稱會加強抗壓能力，明白到8至9月會很辛苦，希望有能力應付。

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記者：游艾維