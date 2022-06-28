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【食肆爆疫】屯門海港群組蔓延至旺角翠園　4名食客及侍應中招

社會 16:48 2022/06/28

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屯門卓爾廣場海港酒家。（林宇翔攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。詳情即看：【下一頁】

本港今日（28日）新增1,685宗確診個案，本地感染1,533宗，另有152宗輸入個案。屯門卓爾廣場海港酒家今增1宗個案，涉76歲男食客，6月24日核酸陽性。歐家榮表示，屯門卓爾廣場海港酒家至今共42宗食客感染個案，最早發病日期是6月17日，部分是來自2至3人家庭。

另外，當局發現4宗旺角新世紀廣場翠園或與海港相關，有68歲女曾於6月16日到訪海港，於6月19日中午12時30分曾訪翠園，同行57歲女家人亦確診，二人於傳染期到訪，當局於強制檢測後於翠園揪出4宗確診，分別是3名食客及1名侍應，均於當日下午12至1時身處於翠園。該名同行女性親友於工作期間有戴口罩，在長者日間中心廚房處理食物及清潔，不排除她傳染給日間中心的職員的風險，為安全起見中心須暫停營業消毒清潔，所有員工須進行核酸檢測。

歐家榮表示，海港群組已發生2周，當晚270名食客，最早發病日期是6月17日，染疫的食客坐的位置較入，可能確診者因距離較近因而受感染；翠園爆疫可能與海港群組有關，但當局需要進行基因分析對比2組個案全基因排序是否一樣。富泰老人院2名員工曾光顧海港，不排除2人將病毒傳播到老人院，初步調查相信3個群組有流行病學關連。

至於餐廳是否需要停業，歐家榮指，如餐廳通風不足，食環署會要求食肆停業，直至情況改善，衞生署亦會要求所有食客及職員全部檢測陰性才可復業。

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記者：陳麗娜

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