【食用安全】食壽司後不適驚見胃藏寄生蟲　板野友美：痛過生仔

日本偶像團體AKB48前初始成員板野友美近日因腹部劇痛入院，最初被診斷為十二指腸潰瘍，但因服藥卻一直未見改善而再次求醫，豈料發現是寄生蟲「海獸胃線蟲」作祟。前日（26ri ）她在個人Youtube頻道上載影片將入院全過程全公開，更直言比生仔更痛.

最新影片：

30歲的板野友美去年初與小6歲職棒選手高橋奎二結婚，同年10月亦誕下一女。她在影片表示前幾天因肚子痛而去看醫生，第一次求診該醫生判斷為十二指腸潰瘍，但友美回家服藥後亦是痛到不能入睡，而且有工作行程故再次進院求醫。經胃鏡檢查後，才發現原來是有一隻名為「海獸胃線蟲」的寄生蟲，令她出現過敏引致腹部劇痛。而捉蟲過程更令經歷過產子之痛的她都痛到流淚：

比生仔還要痛，剛剛30分鐘真是驚人的痛，雖然有對我用想睡覺的麻醉藥，但我很清醒，因為實在太痛了!

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板野友美的受苦原來是因為她與經紀人前一天曾吃壽司，她指自己曾進食明太子魷魚、螢光魷魚，但一同進食的經紀人就沒事。影片亦有展示胃鏡檢查照，胃部有白色圓點就是寄生蟲，最後醫生亦有叮囑她這一陣子要避免食壽司。

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海獸胃線蟲

消委會曾引述港大李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生指，食用未經徹底煮熟的海魚，有機會感染的寄生蟲主要是海獸胃線蟲（Anisakis和Pseudoterranova）和某些品種的裂頭絛蟲（Diphyllobothrium）。

TOPick亦曾就海獸胃線蟲請教兒童免疫及傳染病科專科何學工醫生，何醫生指海獸胃線蟲為其中一種常見於海鮮的線蟲。不乾淨的水源易有此種寄生蟲，除了蟹，甲殼類和魚也有機會出現海獸胃線蟲。若進食附有海獸胃線蟲的食物，可於數分鐘至一兩小時內出現食物過敏反應，包括：尋蔴疹、嘔吐、面腫、氣喘、休克。

香港魚類學會會長莊棣華表示海獸胃線蟲出現機率很廣泛，會在蝦、蟹、蠔、油甘魚、鯖魚等不同生物上找到。蟲與宿主屬共生關係，本身不會危害宿主的健康，一般在魚的體內發現幾條是很平常，但多起上來時，亦會有上千條。正常人胃酸有防禦機制，就算食物有海獸胃線蟲，亦未必有感染寄生蟲風險。但如果胃液稀少、胃壁較薄、胃液分泌不足、食道壁比較薄弱的人士，寄生蟲有機會鑽入胃中，引起的常見症狀包括作嘔、胃出血、胃抽筋、劇痛等。然而，他亦表示魚體內很乾淨，本身並無毒性，只要煮熟便可進食。

若果還是希望生食，食安中心就指出，根據食品法典委員會的《魚和魚製品操作規範》指明，將擬作生食用途的魚肉先放在-20°C或以下冷凍7天或在-35°C冷凍約20小時，可以殺死寄生蟲，有效降低寄生蟲感染人類的風險。

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責任編輯：王明芳