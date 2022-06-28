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【七一回歸】維港七月每晚上演幻彩詠香江特別版　增添4大元素

社會 15:59 2022/06/28

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(旅發局提供)

為慶祝香港特區成立25周年，旅發局推出特別版的「幻彩詠香江」，屆時在光影匯演中，維港兩岸海傍多個地點，將設置光束燈，配合音樂，營造舞動維港兩岸的效果。整個7月份的「幻彩詠香江」不單有更多建築物加入，更特別增添4大元素。

另外，政府總部外牆以及立法會大樓天台，會以LED外牆燈營造獨特光影效果，照亮維港海傍。多艘往返尖沙咀至中環或灣仔的天星小輪，船身亦會加上燈帶，穿梭維港兩岸。

有關匯演將於整個7月份，每晚8時至8時10分舉行，合共有超過50個幢建築物及地點參與，最佳觀賞地點包括文化中心外的尖沙咀海傍、金紫荊廣場的海濱長廊、星光大道以及維港內的觀光渡輪。


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責任編輯：余思嵐

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