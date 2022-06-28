【七一回歸】東鐵綫會展站6月30日清晨關閉　翌日下午2時重開

▲ （林宇翔攝）

為配合慶祝香港特別行政區成立25週年活動安排，港鐵今日（28日）宣布，東鐵綫會展站將由本周四（30日）清晨開始關閉，直至本周五（7月1日）下午2時重開；期間東鐵綫列車將不停會展站。

在會展站關閉期間，東鐵綫會維持列車服務，即以金鐘站為終點站，而列車將不停會展站。需要過海或往返港島及新界目的地的乘客，屆時可考慮在如常服務的灣仔站乘搭港島綫，往金鐘站轉乘其他綫。

屆時相關車站會有額外職員協助乘客 ，港鐵公司亦會透過MTR Mobile、港鐵網頁、車站告示、車站和車廂廣播以及傳媒等，適時通知市民相關車務安排的資訊，並呼籲市民預早計劃行程。

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記者：陳麗娜