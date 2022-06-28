【好人好事】港女游水甩出假牙心慌慌　好心救生員潛落水徒手拾回

▲ 好彩有救生員幫手。

每人總會有一些貼身的物品跟身，如果遺失或忘帶會頓時沒有安全感，生活因此而亂了方寸，有港女在上班前到康文署轄下泳池游泳，期間發現「跌咗樣嘢」，其後發現原她不慎跌出假牙，頓時非常徬徨無助，記下位置後向當值的救生員求助。

港女在facebook專頁「公務員secrets」分享事件，強調真人真事，不是賣假牙廣告，她表示假牙跟了她十幾年，由十幾歲已經植入，當她跟救生員訴說游水甩假牙時，感覺到他想發笑，不過港女表示理解「畀我返工遇到要幫人執假牙，我都一定會笑，所以我ok」，救生員得知情況後，著她到池邊了解，起初對方都問她能否自行潛到池底取回，港女直言只懂得游水，不懂潛水，她也嘗試過自己拾回，但最終失敗。」

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這時一名於看台當值的救生員留意到情況便走近了解，表示會幫港女搵牙，但因為他正在當值，要先安排人手，後來另一名救生員到來，了解情況後隨即展開「尋牙行動」，港女說「佢前後都無3分鐘就上返嚟」，更徒手拿着假牙問她「係咪呢隻？」。

▲ 港女獲救生員拾回假牙。

該港女形容自己感到非常尷尬，更急急腳拿著假牙跑回更衣室，她表示事發後說了多句「唔好意思！麻煩晒你哋！」她事後更對救生員改觀「覺得康文署職員都係返工hea嘅公務員，救生員都係喺看台上面坐」，然而這次經歷卻令她改觀:

我相信每一個工種都一樣有呢啲問題，自己返工都未必係100%投入，無論如何，佢哋係咪職責所在都好，好衷心多謝幫過我嘅職員們。

她又指，事發時過於尷尬，未能好好向救生員道謝，故特意發文表揚，並希望為網民帶來正能量，「全靠佢哋嘅幫忙，我先可以執得返呢隻由十幾歲、黐咗十幾年嘅假牙，如果執唔返我都唔知點算」。

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責任編輯︰王明芳