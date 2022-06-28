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【中秋2022】半島酒店全新麻蓉麻糬月餅登場　即日起預訂享九折+限量版心意卡

休閒消費 16:07 2022/06/28

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香港半島酒店嘉麟樓推出中秋系列。(圖片由品牌提供)

香港半島酒店米芝蓮星級食府嘉麟樓悉心創作新口味麻蓉麻糬月餅應節，與經典奶黃月餅互相輝映，喚起大家對香港懷舊美食的情懷。

最新影片推介

全新麻蓉麻糬月餅 (定價$688)

嘉麟樓麻蓉麻糬月餅。(圖片由品牌提供)

新口味月餅靈感來自於行政總廚林鈺明師傅兒時與家人一起品嚐香甜軟滑麻蓉包的童年記憶，如絲般幼滑且富多層口感的月餅賦予經典味道。師傅以創新風格詮釋傳統中式包點美食，金黃餅皮牛油香撲鼻，濃香幼滑的芝麻花生蓮蓉餡料包著軟糯麻糬，口感豐富層次鮮明。

月餅以高貴典雅的綠色禮盒盛載，設計以嘉麟樓陳設裝潢及流金歲月的彩繪玻璃窗為靈感；包裝上的柔彩圓花窗圖案同時象徵佳節人月雙圓。

經典迷你奶黃月餅  (定價$628)

糅合傳統餅食製作與西方糕餅技術，酥化金黃餅皮包著香滑濃郁的奶黃。

訂購詳情:

兩款嘉麟樓月餅均隨盒附上著名專欄作家李純恩先生創作之限量版心意卡乙套，書法鐵畫銀鉤，揮毫溫馨雋語，為中秋節倍添歡悅。

日期:即日至7月18日

優惠:於香港半島酒店網上商店預訂嘉麟樓迷你奶皇月餅，可享九折優惠。

領取日期:已訂購月餅的顧客可於2022年8月10日至9月10日期間親臨半島酒店6樓漢口廳I領取月餅禮券，或於2022年8月20日至9月10日期間領取月餅禮盒。

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嘉麟樓呈獻一系列中秋送禮佳品，包括中秋豪華禮品籃及手工醬料，滿足一眾饕客的味蕾。

中秋豪華禮品籃

中秋豪華禮品籃。(圖片由品牌提供)

除限量迷你奶黃月餅外，更包括30頭中東乾鮑、18頭花膠、北海道元貝、花菇、琥珀芝麻合桃、雲南遠年普洱以及嘉麟樓XO 辣椒醬。定價為3,888港元。

手工醬料

XO辣椒醬由嘉麟樓的廚師於 1986 年首創成名，由辣椒、瑤柱、蝦米和秘製醬料混合而成。傳統XO辣椒醬由餐廳廚藝團隊手工製作，每瓶220 克裝售價為380 港元。

兩款全新推出的手工醬料包括四川風味辣椒醬和潮式辣椒醬 - 四川風味辣椒醬基於正宗的四川食譜，融合大紅袍四川辣椒和肉荳蔻，並加入日本櫻花蝦以提升醬汁的鮮味。

潮式辣椒醬則由辣椒、香料和鹹魚混合而成，為菜式增添風味。兩款醬料均由餐廳廚藝團隊巧手製作，每瓶 220克裝售價為 238 港元。

詳情:可於2022年8月20日至9月10日，親臨香港半島酒店6樓漢口廳I領取中秋豪華禮品籃及手工醬料。

如有查詢，請致電+852 2696 6828 或電郵至 mooncakephk@peninsula.com與嘉麟樓聯絡。

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責任編緝：王明芳

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