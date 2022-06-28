【MIRROR成員】盧瀚霆27歲生日神徒派米做公益　「教主誕」當日搭摩天輪全日免費

7月7日是MIRROR人氣成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的27歲生辰，今年「教主誕」神徒繼續傳承教主的善良與愛心，策劃連串生日應援活動與大家分享愛與歡欣。

7月7日當天除了後援會外，有神徒（AnsonLo_Giant）自發籌辦免費摩天輪乘坐日，以及捐贈2700包慈善米予14個社福團體及地區組織，再轉贈有需要基層人士。神徒盼為教主賀壽之餘，亦希望在疫情期間為社會注入正能量，憑藉教主的愛心和力量去幫助各階層有需要的人。

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全城共聚「天輪」 首個粉絲自發免費香港摩天輪乘坐日

教主向來重視親情，獲獎也將榮譽獻給父母，「家」絕對是他的最強後盾。趁著教主生辰，神徒自發籌劃全港首個粉絲組織的香港摩天輪免費乘坐日，特意邀請香港市民與家人和朋友到中環海濱齊坐香港摩天輪，共聚「天輪」之餘，俯瞰維港美景，在這個一直熱愛的「家」共同創造一份簡單而珍貴的回憶。

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▲ （大會提供）

7月7日當天，香港摩天輪等候區將換上繽紛搶眼的教主生日限定場地佈置，讓乘客猶如置身「教主」生日主題專區，場地設計以Anson Lo喜愛的粉紅色為主調，配上「Happy Birthday」、「Happy Anson Lo Day」等生日字句外，每個打卡位置更配上Anson Lo不同造型的靚相。

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每位乘客更會免費獲取精心設計的教主生日限定香港摩天輪門票乙張，以作收藏紀念，增添額外回憶。現場更會不斷放送教主九首個人單曲，包括新歌《King Kong》，讓乘客邊等候邊享受教主的音樂作品，齊齊舞動「天輪」。

▲ （大會提供）

【Happy Anson Lo Day - 免費乘坐香港摩天輪】

日期：2022年7月7日（星期四）

地點：香港摩天輪 | AIA Vitality 公園 I 香港中環民光街33號

時間：中午12時至晚上9時（晚上8時半截止排隊輪候）

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捐贈2700包「慈善米」予基層分甘同味

教主曾說自己能一口氣吃下三碗白飯，一口熱飯平實又充滿愛，家庭溫暖一直是他工作的動力。神徒深深體會教主對家人的愛和他對白飯的情有獨鍾，藉著「教主誕」捐贈2700包1公斤「慈善米」予14個社福團體及地區組織，將教主的愛心廣「飯」傳遞給社會上有需要的人士。

▲ （大會提供）

受惠對象包括老人、單親家庭、社會上有需要的家庭等。神徒藉著慈善米寄語「人人有飯開，個個飯飯掂」，希望透過與基層家庭分享白米，鼓勵大家多關懷身邊人的需要，尤其在疫情期間，更要推己及人，分甘同味。

【慈善米活動】

派送日期：6月29日起

數量：2700包1公斤慈善米

參與機構：14個社福團體、組織及地區工作小組

轉贈對象：老人院、單親家庭、有需求家庭及人士

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除了各項應援及慈善活動，神徒（AnsonLo_Giant）還特別訂製了3款以教主經典MV造型為藍本的Q版模型公仔「巨星霆」（Megastar Anson）為教主慶生，分別是《一所懸命》軍裝教主、《Megahit》油站教主及《Mr.Stranger》吸血教主。每款公仔擺出教主單曲舞步中的招牌手勢，生動趣緻，相信每個造型也是神徒心目中的經典。