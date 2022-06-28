【猴痘病毒】法國現首宗兒童感染猴痘　小學生患者病情受控【附預防方法】

▲ 法國有名小學生感染猴痘，屬當地首宗兒童感染猴痘病例。

現時新冠肺炎影響全球之外，「猴痘病毒」亦引起世界各地關注，台灣日前就接獲首宗猴痘輸入個案，涉及一名德國留學返台的20多歲男子，而法國亦於上周公布巴黎有名小學生感染猴痘，猴痘入侵小學生族群，家長們不能掉以輕心，多了解有備無患。

亞洲多地陸續出現猴痘個案，台灣上星期就公布首宗猴痘輸入個案，一名於德國留學返台的20多歲男子，在返台於機場檢測新冠病毒呈陰性，在居家檢疫期間出現發燒、喉痛及紅疹等症狀，確診為猴痘。

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法國首宗兒童感染猴痘病例

猴痘患者亦有兒童，據法國媒體報道，25日（星期六）晚，當地衛生機構公告一名兒童感染猴痘病毒個案，法國至今已確診300多例猴痘病例，該小學生患者屬法國首宗兒童猴痘病例，患者就讀巴黎一所小學，病情已受控制，沒有惡化風險。

目前當局已展開調查，追蹤該名患者的接觸鏈，已通知校方的學生家長，留意家中孩童的健康狀況。法國西島衛生署指出，過往法國的猴痘病例都是發生於成人身上，因此非常重視此首宗兒童病例。

只要人們有過密切接觸，就可能會被傳染，任何人包括兒童都無法排除感染機率。兒科傳染病專家Robert Cohen指出，在非洲感染猴痘病毒的患者大部分是兒童，目前最重要釐清該兒童被傳染的途徑和傳播鏈，如果該兒童患者在家中受感染，那就不用太擔心。

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預防方法

台灣真心皮膚科診所皮膚科周宛儀醫師在facebook專頁分享有關猴痘資訊，她指出1958年猴痘病毒(Monkeypox virus)首次從研究用猴子身上被發現，潛伏期約5至21天，感染後會出現類似感冒的症狀如發燒、畏寒、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠。發燒後大約1至3天會開始出現表現一致的皮膚病灶，從紅斑、丘疹、水泡、膿皰的變化，最後形成痂皮後脫落，從臉部蔓延到身體其他部位。預防方法為以下︰

1. 避免接觸靈長類動物︰如前往猴痘病毒流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類動物，以及生病或死亡動物。

2. 徹底煮熟食物︰食用受感染的動物肉類也有風險，避免生食，所有食物必須徹底煮熟才食用。

3. 適度防護：猴痘可透過接觸病患的傷口、體液、呼吸道分泌物等傳播，患者同住家人或密切接觸者應配戴好醫療用口罩。

4. 盡早就醫：返國入境時如出現發燒、皮疹等症狀，應主動告知航空公司人員及檢疫人員，請配戴口罩到醫院就醫，並告知旅遊史及接觸史。

本港輸入風險增加

近日海外回流或暫留本港轉返內地者日增，輸入風險亦增加，據悉，香港政府已向各私家醫生發出通知要求呈報懷疑猴痘個案。治理方法方面，衞生署資料顯示，本港目前沒有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療的註冊藥劑製品。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

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責任編輯︰王明芳