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【校長專欄】寧願孩子被雨點濕身患上風寒 校長：也不想凡事依賴

中小學 19:38 2022/06/28

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人生的必修課，就是要學習自強，學會自己一步一步走路，學懂享受成長路上的驟雨驕陽。

對不起！我沒有上前為你打傘。

六月雨，有時驟然而來。濃雲擂起鑼鼓，轟隆隆！轟隆隆！然後灑下又密又急的針，沙沙地穿林打葉。驟雨一時，天色昏暗，我看見你在街上逃竄，一時撲往左方，一時又繞向右角，焦急得猶如土撥鼠在瘋狂地挖洞。站在遠處的我，也怕你會弱不禁風，經不起雨打，正想一鼓作氣舉著傘子往你的方向衝過去，連忙給你擋退風雨，替你抹乾髮膚。然而，理智卻制止了我的惻隱，叫我決意讓你承受一場暴雨中的「狼狽相」。

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記得前陣子，一樣是晴天忽然下雨的一天。校園的一株株幼小的太陽花，也是無庇蔭下，獨力迎接一場場風雨的洗禮。被雨水鞭打過的小太陽花，莖會歪，葉會亂，花蕾也變得垂頭喪氣，露出一副憔悴的臉容。之後，積雨雲移開散去，陽光從雲間放射，重新普照大地。期待陽光的小太陽花又再舉頭仰望，不畏懼，不顛倒，不輸在風波中折腰，還展露與陽光爭艷的燦爛笑容。

諺語說：「天有不測的風雲，人有霎時的禍福。」既然生活裏總會遇上措手不及的情境，那麼我們只需要面對它，無需要躲避。我寧願你被風中的雨點沾濕了身，甚至患上一場傷風病，也不想你凡事依賴，每每把小事情看作大事件般慌惶。

人生的必修課，就是要學習自強，學會自己一步一步走路，學懂享受成長路上的驟雨驕陽。

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撰文 : 陳瑞良校長 保良局黃永樹小學

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