嚴選消費券支付平台　留意7大功能全面照顧各項消費

第二期消費券將於8月7日起發放，儲值支付平台亦由4個增加至6個，市民現時已可重新選擇支付平台領取消費券。為了吸引市民使用，各個支付平台紛紛推出各種優惠吸客，而事實上，各個支付平台亦各具優勢，市民應該如何挑選最合適自己的支付平台來領取消費券呢？



2022年度消費券合共10,000港元，第二期5,000港元即將派發，相信不同人有不同方向去使用這筆錢，但不外乎是幫補日常生活開支或購買心頭好。因此，大家可從7個方向去考量，看看哪一個支付平台最能周全照顧到各個消費層面的需要。



商戶數目與種類愈多愈好



1. 商戶覆蓋數目

不同人有不同的消費喜好，亦未必只限於想購買某一類商品。因此，如果支付平台的商戶覆蓋度愈高，代表使用範圍越廣，市民的選擇就愈多，可隨心所欲揀選不同商戶使用消費券。



2. 街市攤檔

雖然超市非常方便，但仍有很多市民喜愛到街市買餸，感覺街市餸菜更新鮮，又富人情味，市民可以留意家居附近的街市攤檔有否安裝電子支付工具。



3. 大額消費

額外多了一筆錢，有人會選擇購買較昂貴的心頭好來獎勵自己，例如電子產品、奢侈品等。有此打算的話，可留意一下哪個支付平台覆蓋較多種類的電子產品商舖和名牌店舖，以及可以一筆過進行大額消費。

4. 交通工具

亦有不少人會利用消費券幫補日常生活開支，例如作為每日交通費。在揀選支付平台時，可看看自己平日多使用哪種交通工具，再看看支付平台是否支援。



5. 熱門繳費

部份支付平台亦可將消費券用作支付上網費、電話費或管理費等，有助減輕每月必須開支。



6. 印花活動

各個支付平台或會推出各式優惠或印花活動，讓市民獲取額外獎賞，大家可比較一下哪種優惠活動最着數。



7. 公益慈善

疫情生活難捱，幸也增加了大家的互助精神。如能一邊使用消費券刺激經濟，同時又幫到有需要的人，消費之餘更別具意義。

WeChat Pay HK表現最佳

總計比拚成績，支付平台B以合共20星被評為最佳，而它正是WeChat Pay HK。其商戶覆蓋數目超過15萬間，又支持大額消費，冠絕各平台，商舖種類包羅萬有，包括各熱門超級市場、食肆、百貨、便利店、電器舖和名牌店，無論是購買生活用品、電子產品或名牌產品，一樣方便。



今年2月起，WeChat Pay HK亦接入港鐵服務，市民可輕鬆使用消費券作日常乘搭港鐵返工或外出。此外，WeChat Pay HK亦支援各大電訊商和物業管理公司，市民可以消費券繳費上網費、電話費或管理費，方便快捷。



為使用戶盡情享用消費券，WeChat Pay HK特別推出「消費券加碼賞」活動，為消費券加碼送獎賞。

第一賞：用戶成功以WeChat Pay HK領取消費券，即可獲$30加碼消費券及5次抽獎機會，最高可獲贈130港元額外獎賞；

第二賞：富融銀行全新用戶再有機會額外享高達500港元獎賞；

第三賞：每月完成指定任務即賺商戶電子現金券；



除此之外，WeChat Pay HK 與騰訊基金會推出「日行一善」慈善活動，用戶每日以WeChat Pay HK完成首筆消費，即可得到一個公益印花並可於當日捐贈，每個印花等於$1，更可選擇受惠機構包括「惜食堂」、「香港單親協會」或「鄰舍輔導會」，比起其他平台多了一份善舉，用消費券消費的同時亦可以幫助到有需要的人。



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