【沙門氏菌】天氣炎熱食物易滋生細菌　幼兒患沙門氏菌腸炎致腹瀉嘔吐

▲ 幼兒患沙門氏菌腸炎，引致腹瀉、嘔吐等。

夏天天氣炎熱，容易滋生細菌，尤其食物更變成細菌溫床。有台灣兒科醫生指出，5歲以下嬰幼兒患上沙門氏菌腸炎，會引致腹瀉、嘔吐、發燒等，他提供處理及預防方法，以助家長應付這種在夏日常出現的病症。

未煮熟食物藏沙門氏菌

台灣兒科醫生巫漢盟近日於facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，沙門氏菌是兒科中常見引起急性腹瀉的細菌，會引起腸炎，常發生於每年7至10月，也常出現在5歲以下嬰幼兒身上。

巫醫生解釋，小朋友感染沙門氏菌通常因吃喝到受病菌污染的食物或水，例如生雞蛋、未煮熟的食物、遭污染的鮮奶等，另外碰觸動物或人類糞便，也可能會感染到沙門氏菌。

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感染後避免脫水

沙門氏菌潛伏期約6至72小時，巫醫生指患者感染後的6至48小時，一般出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、腹部絞痛等症狀。而且患者糞便或呈現綠色黏液狀，並帶有腥臭味，嚴重時甚至出現血便，至於發燒大多可在72小時內慢慢轉好。

若小朋友不幸感染沙門氏菌腸炎，巫醫生建議家長應避免孩子脫水，同時需維持基本營養補充，包括補充適量水分，嬰兒可以給予母乳或配方奶粉，但不用稀釋。此外，可以正常飲食但注意食物不油膩，例如米飯、粥、蔬菜、水果、雞蛋、肉類等。醫生視乎小朋友的身體狀況及症狀，有需要時會給予抗生素或止瀉藥。

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4大日常習慣預防

為免感染沙門氏菌，巫醫生提出以下4個日常習慣，做好預防工作︰

1. 勤洗手，尤其是碰觸食物前後、餵嬰幼兒前後都應洗手。

2. 生鮮食品應盡快處理，勿放在常溫下太久。

3. 食物應徹底煮熟再食用。

4. 清潔嬰幼兒的大小便後應洗手。

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責任編輯︰王明芳