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【回港檢疫】霍啟剛批返港檢疫配套差　市民落機不敢飲水：難以理解可咁差劣

社會 16:35 2022/06/28

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港府在5月1日容許非港人自海外入境，加上暑期已到，每日入境人數大增。立法會議員霍啟剛今日（28日）發表帖文，指檢疫酒店房間數量不足，影響海外市民安排回港，亦都使部分總會敢安排運動員出去比賽

（霍啟剛FB圖片）

他指，現在機場的檢疫配套也跟不上。他舉例，近日不少朋友反映從海外回港由落機到抵達酒店，一般要耗時3至4小時，而期間因為一直排隊，不敢去洗手間；還有有朋友參考網上回港攻略，一落機去了洗手間之後，就一滴水都不敢再喝；還有朋友排個半鐘隊伍都沒有進展。他說，「試問如果係小朋友同老人家，呢個過程係會有幾難受？」

他說，不少東南亞國家已經開放入境，即使入境有檢疫安排，過程都非常順暢。香港作為國際級城市，歷經兩年半疫情，「真係難以理解入境安排可以咁差劣。」

霍啟剛說，會積極爭取進一步放寬入境檢疫措施，如果得到落實，機場抵港人數將會進一步上升。他建議，當局應該善用科技，透過入境申報系統提交所有資料後獲得QR code，入境時就無需再檢查任何紙本文件；同時建議增加檢測人手加快有關工作，令入境旅客可以短時間內完成入境檢疫程序，到檢疫酒店休息。

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責任編輯：袁澍

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