【週末好去處】千色匯X The French Girl「法」現盛夏NFT藝術展　遊樂園打卡位+消費換領獨家NFT

▲ 荃灣千色匯1F還原法國NFT藝術家The French Girl夢想中的遊樂園。(圖片由品牌提供)

荃灣千色匯及元朗千色匯 (KOLOUR於今個夏天為大家呈獻「法」現盛夏Double Happiness，於7月12日至9月11日期間，特別邀請著名法國NFT藝術家The French Girl (Caroline Tronel)，策展首個商場聯乘個人NFT藝術展。商場更特別揉合The French Girl專長之街頭塗鴉畫風的法式夏日遊樂園，供大家打卡留念。

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把藝術品帶回家

The French Girl特別為是次活動獨家創作3個動態NFT，讓大家有機會親身參與數碼藝術品收藏。而於場內消費滿指定金額，即可換領The French Girl Double Shining Heart法式兼玩味爆燈的限量版精品，包括潮人必備藍牙喇叭及玩味藍牙摺疊鍵盤。是次活動更增設尋寶遊戲，只要在商場不同樓層掃瞄不同QR code，集齊圖案，即可免費獲得活動限量手機架。

The French Girl首個NFT藝術展

▲ 法國NFT藝術家The French Girl—Caroline Tronel。(圖片由品牌提供)

居港六年的著名法國NFT藝術家The French Girl (Caroline Tronel)創新地揉合中國文字雙喜元素與西方愛的象徵 – 重疊心形圖案，創造中西合壁的『囍』《Double Happiness》的現代藝術，共以大熱的NFT動態影像作媒介發佈其代表作「重疊心形圖案」 (Double Shining Heart) 作品，把其主題訊息—愛與正能量，以數碼形式傳播開去。

展覽場地還原The French Girl夢想中的遊樂園場景，以法國街頭塗鴉風格為基調，充滿藝術風格。當中荃灣千色匯逾2米的彩虹獨角獸曾於疫情期間陪伴作者的創作旅程，配合主題加入常見玩樂設施包括鞦韆、搖搖板等打卡位; 而元朗千色匯亦放置由The French Girl 設計的至潮玩物滑板，並設置以雙囍為背景的長椅，喻意到場一起打卡的親友和戀人可以時刻分享愛與歡樂。

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活動獨家動態NFT收藏

於7月12日至9月11日期間，登記為恒基地產旗下手機應用程式H•COINS會員，於荃灣千色匯及元朗千色匯 (KOLOUR) 消費或參與尋寶遊戲，即有機會將藝術品和精美禮品帶回家！

「法」現NFT- 活動獨家動態NFT收藏

推廣期間於場內消費最高之3位H•COINS會員，有機會獲贈The French Girl為是次展覽特別設計的限量動態NFT乙個。

KOLOUR聯乘The French Girl限量版禮物換領

推廣期間H•COINS會員於場內以電子消費滿HK$350即可獲得1枚電子印花，集齊3個印花，即可換領法式兼玩味爆燈的限量版精品乙份，包括潮人必備藍牙喇叭、型格藍牙摺疊鍵盤。

「法」現盛夏Double Happiness尋寶遊戲

只要登記成為H•COINS會員，並跟H•COINS手機應用程式內的指示，在商場不同樓層掃瞄不同的QR code二維碼，集齊3個圖案，即有機會獲得《「法」現盛夏Double Happiness》限量手機架乙個。

活動詳情

「法」現盛夏Double Happiness

日期 2022年7月12日至9月11日 時間 10:00am-10:00pm 地點 荃灣千色匯 I（1樓 及 2樓） 內容 1) 法國NFT藝術家The French Girl (Caroline Tronel)以其標誌性作品Double Shining Heart為題的個人NFT藝術展 2) 街頭塗鴉畫風的法式夏日遊樂園商場打卡裝置

「法」現NFT

日期 2022年7月12日至9月11日 地點 荃灣千色匯及元朗千色匯 內容 1) The French Girl特別為是次活動獨家創作3個動態NFT 2) 推廣期間於荃灣千色匯及元朗千色匯消費最高之3位H•COINS會員，憑電子消費並成功登記COINS之交易記錄，有機會獲贈The French Girl為是次展覽特別設計的限量動態NFT乙個。 *動態NFT 排名不分先後，將以隨機形式發放

KOLOUR聯乘The French Girl限量版禮品換領

日期 2022年7月12日至9月11日 時間 12:00nn - 10:00pm 地點 荃灣千色匯I 1樓禮賓部 | 元朗千色匯地下禮賓部 內容 推廣期間H•COINS會員於場內以電子消費滿HK$350即可獲得1個電子印花，每套成功登記COINS 之發票最多可獲2個電子印花，集齊3個印花，即可換領法式兼玩味爆燈的限量版精品乙份，包括潮人必備藍牙喇叭、型格藍牙摺疊鍵盤。

「法」現盛夏Double Happiness尋寶遊戲

日期 7月12日至9月11日 時間 12:00nn - 10:00pm 地點 荃灣千色匯及元朗千色匯 內容 只要登記成為H•COINS會員，並跟H•COINS手機應用程式內的指示，在商場不同樓層掃瞄不同的QR code二維碼，集齊3個圖案，即有機會獲得《「法」現盛夏Double Happiness》限量手機架乙個。

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責任編緝：王明芳