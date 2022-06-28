【打工悲歌】管理處要求安裝實名手機應用程式　公司如廁需掃二維碼員工申訴欠私隱

▲ 有打工仔申訴，管理處要求安裝實名手機應用程式才可如廁。

港人工作繁忙，連上廁所的時間也是奢侈。最近有打工仔在網上申訴，其工作的大廈管理處要求出入廁所、升降機，都需要使用實名手機應用程式掃瞄二維碼，令事主大感缺乏私隱：

我有一個小小嘅訴求：可唔可以留返最後少少嘅私隱俾我？我只係想去個廁所。

事主日前在Facebook專頁「公務員secrets」投稿，指自己工作的團隊是在炮台山保險大廈辦公室上班，該幢大廈由私人公司管理處管理。

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而最近大廈刊出告示，表示以後進入廁所及乘搭升降機，都一定要安裝該公司推出的手機應用程式。使用方法是先輸入個人資料及公司電郵，驗證身份後才可在應用程式中取得「入廁所QR code」。事主在行文中略帶激動：

你無睇錯，真係要裝Apps，俾個人資料（睇佢集團嘅廣告），先可以去廁所。以後所有人連幾時去，去幾耐，去幾多次，都有Apps追蹤！！仲講到明，每人只可以用一部電話登記一次，要入埋公司資料（方便你推廣告俾我？）

事主質疑應用程式有推廣成份，又指有同事曾問過可否不使用應用程式，但卻被拒絕：「佢哋話唔得，因為廁所門個鎖匙孔遲啲仲會拆走埋。」

事主認為，若想提升保安程度，建議在每人上班前都檢查員工證。他又表示，平日上班時間即使不用掃瞄二維碼，整個候𨋢大堂也已擠滿人，質疑智能電梯系統成效。

帖文引起網民熱議，不少人認為使用手機應用程式並不合理，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣