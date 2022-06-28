【全民造星】MIRROR隊長Lokman夠安全感　ERROR肥仔建議COLLAR阿Gao買泳衣

MIRROR、ERROR及COLLAR三大人氣組合各隊隊長楊樂文（Lokman）、梁業（肥仔）及沈貞巧（Gao）破天荒首度三大隊長齊拍廣告。

Lokman、肥仔及Gao三位隊長出名好舞功身手了得，他們在拍廣告時要做跳彈床動作，對他們來說駕輕就熟零難度，表現專業又合拍。

跳彈床之外，拍攝時又可「奉旨」食雪條、食西瓜，非常有夏日感覺，肥仔更被「欽點」食Lokman 的雪條，三人不停製造笑料。

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Gao曾隨Lokman習舞

而三位隊長將會在廣告內齊齊施展舞技，Gao表示與兩位師兄合作表示：「知道有這拍攝機會，非常興奮和緊張，回想以前經常留意兩位前輩跳舞，估不到可以一齊跳舞拍廣告。」

她回憶說：「記得第一次學Locking，跟Lokman上了兩堂，之後他就不再教班了，自從那次之後就再沒有和Lokman在台上跳舞，今次好開心可以一齊跳Locking。」

難得三大人氣組合隊長一齊合作，他們合拍之餘惺惺相惜、互相欣賞對方優點。講到Gao的優點，肥仔先讚：「Gao 又靚又可愛，懂得照顧隊員。」Lokman讚她：「Gao很謙厚，處事冷靜，正能量從心而發。」

不過提到Gao也有缺點，肥仔稱：「有時她太老實，擔心她會被人『搵笨』。」Lokman亦有同感，指太乖巧是她的優點也是缺點。

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肥仔令人減輕緊張

輪到數肥仔優點，Gao欣賞肥仔：「面對所有事情表現輕鬆，但其實很認真對待，他輕鬆隨性的一面令身邊的人減輕緊張，給予信心。」

Lokman笑言：「肥仔的最大優點就是愛吃，他願意將好味的跟大家分享，他經常『萬歲』的。另一優點是他對自己的作品有自信及執著。」

肥仔亦點頭認同，更大方問對方究竟自己有何缺點，Lokman即問肥仔為何他以前未算肥時亦被叫「肥仔」，肥仔解開Lokman謎團：「我（體重）大上大落，曾經很肥，做完盲腸炎手術後瘦了廿多磅，發覺自己有quota之後就不停食，就愈食愈肥。」

至於對Lokman隊長的評價，Gao大讚：「Lokman整體Package十分好，具備安全感，又帶有正能量，同時認真工作。看到他的認真，自己也不敢怠慢。」

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肥仔隨叫Gao買泳衣

肥仔亦感受到Gao所講Lokman 的安全感，表示：「我與Lokman 年紀相近，不過他似一個大哥哥，有事時他可以幫我處理，我可以繼續做無聊事，正經事就交給他。」

此外，講到夏季，Gao表示最想夏日做SPA按摩，放鬆一下，或去Shopping買衫，肥仔隨即問Gao會否想今個夏天買泳衣，Gao 推卻說：「我驚大家辛苦了！」在旁兩位男士笑說：「唔辛苦，我們買泳衣才辛苦。」