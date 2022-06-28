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【高脂糖水】一碗腐竹雞蛋糖水280kcal　營養師解構中式糖水致肥陷阱

保健美顏 18:35 2022/06/28

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營養師解構中式糖水致肥陷阱。

減肥戰友Emily帶爸爸到私房菜館吃晚餐，然後再到附近馳名中式糖水店吃甜品。

吃過大餐後，磅數當然增了不少，Emily大喊：「我只淺嘗了一件咕嚕肉、一件牛肋骨和小半碗糯米飯，不至於反彈一磅吧！」

我提醒Emily：「別忘了晚餐後的腐竹白果雞蛋糖水呢！」

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Emily滿臉疑惑地問：「我記得你提醒過，用上大量果仁煮成和含椰汁椰奶的甜品，例如合桃露、芝麻糊和椰汁西米露等最高脂、最致肥。腐竹糖水既沒有果仁成分，亦沒有椰汁椰奶，應該不會致肥吧？」

我立即糾正Emily，說道：「合桃露、芝麻糊等當然致肥，但腐竹糖水亦不是『小兒科』呢！一碗合桃露含約四百卡、一碗芝麻糊含約二百八十卡，而一碗腐竹雞蛋糖水都含約二百七十卡呢！原因是腐竹屬高脂肪豆類製品，再加上糖份，故卡路里和脂肪含量也不低！」

Emily聽罷，露出後悔莫及的表情，說道：「其實，我並不愛吃腐竹糖水呢！只以為這款會是比較健康的選擇。下次再到中式甜品店，該選甚麼比較好呢？」

我建議：「減重期間，宜選鮮果涼粉，但記得要避免椰汁和花奶，一碗只有約一百二十卡。另外，豆腐花亦是不錯的選擇呢，一碗含約一百八十卡，如要求走糖水，自己加上黃糖且控制於兩茶匙內就更好了！」

Emily邊聽邊記下，且不時點點頭。我再叮囑她：「下次不要再墮入中式糖水陷阱了。未來數天，多做運動消耗已攝取的過量脂肪吧！」

全文刊於《經濟日報》，原題為「中式糖水多致肥陷阱

撰文 : 盧綺欣 尚營坊 註冊營養師

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