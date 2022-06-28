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【早餐陷阱】早餐吃3高食物易胖增腸胃負擔　醫生分享避免6款常見NG食物

保健美顏 17:38 2022/06/28

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

早餐吃3高食物易胖增腸胃負擔，醫生建議避免6款常見NG食物。

早餐是開啓新一天活力的重要環節。第一餐吃得好，讀書或工作的效率也提高。相反，若吃錯食物，會增加腸胃負擔，使人整個早上昏昏欲睡、頭腦遲鈍。

台灣三峽恩主公泌尿科主治醫師高銘鴻在Facebook發文，列出6種早餐不宜進食的高糖、高鈉、高熱量食物，避開早餐陷阱。

最新影片：

1. 含糖穀物

2. 鬆餅

3. 油條

4. 醃肉類食物

5. 果汁

6. 番茄醬

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衛生署建議健康早餐

根據衛生署刊物，健康早餐需符合「一高三低」原則，包括：高膳食纖維、低脂、低糖、低鹽。建議可簡易自製健康早餐，例如：

  • 粟米雞蛋/吞拿魚沙律三文治（<1茶匙低脂蛋黃醬）+ 脫脂奶
  • 番茄低脂芝士三文治 + 細蘋果
  • 高鈣低糖豆漿煮燕麥片 + 提子乾/果仁
  • 紫菜/時菜瘦肉湯蕎麥麵（米粉/米綫/烏冬）+ 高鈣低糖豆漿
  • 雜菌雞絲湯通粉 + 脫脂奶
  • 粟米肉片粥 + 高鈣低糖豆漿

——————

內容獲「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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