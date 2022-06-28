【STEM教育】中小學生參與聯校智能運動STEM大賽　體適能專家︰步行少於1小時影響身心

▲ 疫情下，中小學生的運動及每日步行指標偏低。

根據中國香港體適能總會透過問卷所收集的數據，第四波疫情學校暫停實體課期間，中學生於上課日的步行數目亦明顯地減少了，超過7成中學生表示每天步行少於一小時。疫情下，大眾的運動及每日步行指標偏低。

基本步行不達標影響身心

而據世界衞生組織標準，兒童及青少年每天需要60分鐘中等至劇烈程度有氧性質的體能活動，才能促進健康。中國香港體適能總會行政總監黃永森博士指出，不論成人或幼童，如最基本的步行指標不達標，對身體心肺功能、核心肌肉等都會影響。若將以上時數轉化成每天步數指標，小學男生需要1.3萬至1.5萬步，而小學女生需要1.1萬至1.2萬步，中學男女生則需要1萬至1.17萬步，而成年人就需要8千至9千步。

▲ 步行多於1小時令身心健康。（圖片提供︰中國香港體適能總會）

運動科學及醫學研究顯示，步行運動提升健康和體適能狀況外，亦促進心理健康的良方。臨床研究發現，心血管疾病、骨骼肌肉疾病和身心疾病患者透過進行步行為主的運動訓練方案，能夠有效地提升日常生活功能表現，確保優質生活質素和減少負面情緒。

第５波反彈，較多時間留在家中，成人及兒童能安在家中的體適能訓練動作建議，以鍛練心肺功能、核心肌肉及手腳協調等。香港家庭普遍地沒有太多健體器材和工具，可利用椅子、大毛巾、傘子、伸縮棒、水樽、水桶、咕臣等等DIY健體器材。如用毛巾進行伸展運動、水樽當啞鈴作肌肉訓練等。【更多運動示範】

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聯校智能運動STEM大賽

最近中國香港體適能總會獲邀為Archon Wellness Limited主辦的「聯校智能運動STEM大賽」作為義務顧問，希望鼓勵學生在疫下堅持多做運動，養成日常運動好習慣，在家做體適能訓練。

比賽方式是鼓勵學生日行10,000步以改善體能及健康狀況為目標。是次比賽，共有21間中學，合共有1,022位學生參與。學生們在14天的比賽過程中，共步行了88,368,140步，相等於47,324.5公里，即環繞地球一圈！以每日平均步數計算，亦等於香港至東京的距離。

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一千學子參與萬步行

Archon Wellness Limited創辦人及行政總裁梁蕙馨表示，今時今日可以利用最新的穿戴科技、運動健康科技和物聯網科技等，在運動之中收集各類數據以設定個人健康目標，這在10年前是很難做得到的，也是目前的大趨勢。她認為要鼓勵小朋友多做運動，需要有朋輩、家長及校方的支持外，而以一些比賽或挑戰的模式，再加以一點獎勵，是最為有效的。

中國香港體適能總會行政總監黃永森博士在總結是次活動成績時指出，比賽時把MVPA60的每天步數12,000步要求略為降低，僅以10,000為目標，唯參與的學生中表現較為理想的是小學男生（47.6%達標）及中學男生（39.1%達標），小學女生（34%達標）及中學女生（19.4%達標）表現稍為落後。但他認為這次活動是一個好開始，大家應繼續鼓勵學生們，因為增加體能活動是一種行為上的改變，活動完結後才是真正的開始。

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責任編輯︰王明芳