【畢業薪酬】大學生就業率回升　科大畢業生月入2.4萬按年勁升1成

▲ 科技大學公布，去年畢業生平均月入上升1成至2.4萬元。（資料圖片）

新冠疫情重創本港經濟，8間資助大學陸續公布去年畢業生就業數據，科技大學及理工大學畢業生獲全職或自僱工作比率均回升，達到7至8成水平，其中科大畢業生平均月入更大幅上升1成至2.4萬元，創近年新高，理大畢業生平均月薪亦微升3.5%至近2.2萬元。惟有人事顧問分析今年招聘高峰期撞正第5波疫情，加上恐再爆發新一波疫情，料今屆大學畢業生求職情況會差過去年。

科大最新公布2021年本科畢業生就業情況調查，截至去年底收集93.9%、共2,366名畢業生回覆，有71.9%畢業生已獲全職工作，較前年爆疫首批畢業生的68.1%，略為回升3.8個百分點；連同屬自僱的畢業生，整體回升3.4個百分點至73.1%，但仍低過爆疫前水平。理大調查則公布，2021年畢業生獲全職工作或屬自僱比率為80.1%，較2020年升6個百分點，仍低過2019年的81.5%。

科大畢業生投身行業分佈與前年相若，頭3位是商界（62.9%）、工程或工業界（23.3%）及教育界（7.7%）。科大畢業生平均月入24,320元，較前年21,984元上升10.6%，月入中位數則是20,000元，按年升7.1%，屬近年新高；其中以跨學科課程事務處畢業生收入最高，月薪平均數及中位數分別為54,804元及22,505元，其次為商學院的26,343元及20,000元。

理大畢業生平均月入則是21,557元，較前年20,832元升3.5%，最多人投身社區或社工界別，平均月入30,504元，其次最多人投身商業服務或房地產，以及工程或建築等行業。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，去年疫情在招聘季節期間逐漸減退，故當時僱主預測前景較為明朗，加上時值移民潮、人才流失，不少僱主需補充新血，故去年畢業生收入不俗。不過，他指今年畢業生求職高峰期撞正第5波疫情，接下來恐再爆第6波疫情，未知政府會否再如第5波般大幅收緊社交距離措施，形容僱主取態審慎，即使移民潮「未見停落嚟嘅跡象」，但相信應屆畢業生求職情況仍會差過去年。

李漢祥提醒畢業生，數碼轉型是全球趨勢，指資訊科技及風險管理等行業需求大；本地行業如安老護理、幼兒護理及物業管理亦有需要；香港傳統4大支柱產業如地產及人壽相信仍能「捱得住」。

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記者：馮琪雅