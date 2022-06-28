【習近平訪港】灣仔北及港島多處封路改道 一文看清交通安排
本周五（7月1日）回歸慶典舉行在即，警方今日（28日）公布有關國家主席習近平出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮特別交通安排。詳情即看【下一頁】警方表示，由於實施特別交通安排，相信屆時灣仔北一帶的交通會非常繁忙，呼籲駕駛人士保持忍讓。
道路封閉
6月29日上午2時至7月1日下午2時封閉
- 博覽道
- 博覽道中
- 博覽道東
- 中環及灣仔繞道通往博覽道的支路
- 龍和道東行線通往中環及灣仔繞道隧道的支路
- 中環及灣仔繞道隧道通往分域碼頭街迴旋處的支路
- 介乎博覽道中與港灣道的菲林明道（介乎會展站公共運輸交匯處與港灣道支路的菲林明道南行線除外）
- 介乎添華道與菲林明道的龍和道東行線
- 介乎立法會道與菲林明道的龍和道西行線
- 龍景街
- 龍合街
- 介乎分域街與菲林明道的會議道西行線
- 介乎會展站支路與菲林明道的會議道
- 菲林明道天橋北行線
- 介乎港灣道與告士打道的分域街南行線
- 介乎演藝道與夏慤道的未命名道路
- 近耀星街的未命名道路
- 介乎告士打道與港灣道的菲林明道北行線將間歇性封閉
- 介乎分域街與菲林明道的港灣道將間歇性封閉
- 介乎告士打道與港灣道的分域街將間歇性封閉
- 介乎分域街與龍合街的分域碼頭街將間歇性封閉
6月29日12時1分至7月1日下午2時封閉
- 大球場徑
交通改道
6月29日上午2時至7月1日下午2時
- 沿龍和道東行前往菲林明道與會議道的車輛須轉入添華道南行線
- 沿告士打道東行經菲林明道北行的車輛可右轉入港灣道東行線
- 沿港灣道西行的車輛可進入香港會議展覽中心及香港君悅酒店的入口
- 沿香港會議展覽中心及香港君悅酒店出口的車輛可進入港灣道西行線
- 沿會議道西行前往菲林明道南行的車輛須轉入會展站公共運輸交匯處支路
行車線封閉
封閉至7月1日下午5時
- 介乎菲林明道與史釗域道的一段謝斐道
臨時限制區
由6月30日凌晨12時1分至7月1日晚上11時59分
- 告士打道支路由其與分域街的交界以東約１０米處起，至同一交界以東約６５米處止的南面路旁行車線
- 告士打支路由其與菲林明道的交界以西約３５米處起，至同一交界以西約９０米處止的南面路旁行車線
- 告士打支路由其與菲林明道的交界以東約３５米處起，至同一交界以東約６５米處止的南面路旁行車線
- 告士打支路由其與史釗域道的交界以西約７０米處起，至同一交界以西約１００米處止的南面路旁行車線
- 告士打支路由其與杜老誌道的交界以西約１０米處起，至同一交界以西約７５米處止的南面路旁行車線
- 史釗域道由其與謝斐道的交界處起，至同一交界以北約３５米處止的東面路旁行車線
- 杜老誌道由其與謝斐道的交界處起，至同一交界以北約２５米處止的西面路旁行車線
- 駱克道由其與菲林明道的交界以東約２５米處起，至同一交界以東約４０米處止的南面路旁行車線
6月30日早上1時至7月1日下午2時臨時封閉
暫停使用會展站
- 由6月30日頭班車開始直至會展站重開為止，東鐵線列車將不停會展站
6月29日凌晨12時1分至7月1日下午2時禁止學習駕駛者使用
- 禮頓道
- 霎東街
- 軒尼詩道以南的波斯富街
- 加路連山道
- 連道
- 大球場徑
- 棉花路
- 東院道
- 東院道支路
- 高士威道左轉入銅鑼灣道
停車位及上落客區暫停使用
暫停使用至7月1日下午2時
- 位於博覽道東所有旅遊巴士停車位及上落客區
- 位於介乎史釗域道與杜老誌道的謝斐道的所有收費錶停車位及電單車停車位
- 位於介乎柯布連道與菲林明道的謝斐道的所有收費錶停車位及電單車停車位
暫停使用至7月1日下午5時
- 位於介乎菲林明道與史釗域道的謝斐道的所有收費錶停車位及電單車停車位
暫停使用至7月1日晚上11時59分
- 位於龍和道天星碼頭多層停車場以北的上落乘客及卸貨物區的所有收費錶停車位及電單車停車位
- 位於龍匯道東行線中信大廈對面的所有收費錶停車位、電單車停車位及殘疾人士停車位
- 位於桂芳街所有收費錶停車位
- 位於大球場徑的所有收費錶停車位及殘疾人士停車位
由6月28日下午6時至7月1日下午2時暫停使用
- 位於博覽道及龍合街的所有旅遊巴士收費錶停車位
由6月28日下午10時至7月1日下午2時暫停使用
- 位於鴻興道警官會所外的所有收費錶停車位及電單車停車位
由6月28日晚上10時至7月1日晚上11時59分暫停使用
- 介乎告士打道支路與謝斐道的史釗域道所有收費錶停車位
- 位於告士打道支路西行的六國酒店外的上落客區
由6月29日晚上8時至翌日晚上11時59分暫停使用
- 位於紅棉路近力寶中心的所有電單車停車位
由6月29日晚上10時至6月30日晚上11時59分暫停使用
- 位於上亞厘畢道近下亞厘畢道的所有收費錶停車位
由6月29日晚上10時至6月30日晚上11時59分暫停使用
- 位於下亞厘畢道的上落客區
- 位於花園道纜車站外的纜車里及上亞厘畢道的所有收費錶停車位、電單車停車位及殘疾人士停車位
- 位於花園道近聖若瑟天主堂所有收費錶停車位、電單車停車位及殘疾人士停車位
- 位於耀星街西行線所有收費錶停車位及電單車停車位
由6月30日凌晨12時1分至7月1日晚上11時59分暫停使用
- 位於大會堂多層停車場的所有停車位
由6月29日凌晨12零1分至7月1日下午2時暫停使用
- 位於德立街西行線的所有避車處
由6月29日上午2時至7月1日下午2時暫停使用
- 位於龍和道天星碼頭多層停車場以北、龍和道、添華道、添美道、龍匯道、港灣道、樂禮街南行線、鴻興道東行線及會展站公共運輸交匯處內的所有避車處
- 位於上亞厘畢道及下亞厘畢道的所有避車處
由6月30日凌晨12時1分至7月1日下午2時暫停使用
- 位於民祥所的所有避車處及上落客區
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責任編輯：余思嵐