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【公務員】聶德權撰寫任內最後一封信　深信公務員會全力配合下任特首施政

政治 18:36 2022/06/28

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公務員事務局局長聶德權最後一次以局長身分去信全體公務員。（聶德權Facebook）

政府換屆在即，即將卸任的公務員事務局局長聶德權今去信全體公務員，稱深信所有公務員同事會一如以往，全力配合下一任行政長官和特區政府施政，帶領香港邁進由治及興的新階段。

不會過渡至下屆政府的聶德權表示，過去36年，能夠在政府不同崗位，與不同部門、職系和職級的公務員同事一起共事，實在感恩不已。他說，日後無論在甚麼崗位，服務市民、建設香港、貢獻國家的初心都不會改變。

聶德權續指，公務員與香港市民共同經歷了高低起伏，隨着《港區國安法》和完善選舉制度的落實，香港得以告別飽受社會動盪衝擊的日子，進入由亂轉治的階段，同時公務員事務局亦就公務員事務推行多項措施，包括宣誓或簽署聲明、將《基本法》和《港區國安法》測試及格成績列為公務員職位的入職條件、成立公務員學院等。

他稱，這些措施讓公務員團隊和管理「重回正軌」，有助建立一支愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、勇於擔當、勤政為民，可肩負貫徹落實「一國兩制」重責的公務員團隊，作為香港特區政府的骨幹。聶德權表示，對於公務員一直盡忠職守，致力為巿民提供專業、優質、以人為本的公共服務感到驕傲。

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責任編輯：陳葆琳

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