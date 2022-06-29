【為母則強】自閉症女兒曾被老師狠評像又聾又啞　社工媽媽開治療中心發掘女兒屬資優兒童

▲ 社工媽媽Milk 為了4歲半大的女兒天允，去年開設小路燈家庭治療中心，見證着女兒有很大的進步，相當有滿足感。

媽媽棉乾絮濕帶大孩子，縱使辛苦也毫無怨言。社工媽媽羅曼齡（Milk）的大女兒天允，1歲多被醫生診斷有過度活躍傾向，媽媽未待接受消息，數個月後又再被確診患上自閉症，雙重打擊下令心情跌進低谷，及後發現接受政府機構評估及治療，要等上十幾個月，為了抓緊6歲前的黃金治療期，她便辭職創辦家庭治療中心——小路燈，協助訓練女兒及其他同路人。經過一系列的治療後，醫生說女兒有機會去掉自閉症的標籤，證明媽媽的心機並沒有白費。

▲ Milk 自言見女兒大有進步，自己很有滿足感。(被訪者提供)

80後的Milk是駐醫院的社工，曾做過老人及兒科，離職前在紓緩病房工作，見盡生死，她自言每天返工的心情都很沉重，尤其是遇到年輕母親的病人。她說：「有位兩個孩子的媽媽，仔女只有兩歲及4歲，她患有末期癌症，只剩數個月的生命。她有一個心願，是想最後一次跟孩子去迪士尼主題公園。其實當時她已臥床不能走路，身體狀況很差。」

Milk決定要達成媽媽的心願，便替她向醫生申請出外「度假」，更邀得護士同行。當天如期出發，媽媽悉心打扮，戴上假髮及穿上漂亮的衣服，一家四口玩得很開心。「媽媽在迪士尼買了一部公仔錄音機，是米奇老鼠捧着一個生日蛋糕，還錄下了生日歌及一段說話，她希望就算自己即離世後，孩子以後每年生日也可以聽到媽媽的祝福。」

▲ Milk 說自己一直做社工，開設小路燈讓有機會學習營商知識，有很大的得著。(被訪者提供)

當時Milk正在懷孕，她不時提醒自己幸福來得不易，必定要做一個稱職的媽媽。不過當大女兒天允出世，卻迎來了很大的挑戰。「我發現她的脾氣很大，不喜歡跟其他人互動。」Milk帶天允到教育中心上Playgroup，天允卻不願意參與群體活動，而且更會搶小朋友玩具、扯頭髮及打人，誓要搶贏為止。

難接受確診自閉症

她感覺天允的情緒問題必須正視，便帶她看兒科醫生，被診斷有過度活躍症傾向，並轉介到兒童發展中心做評估。但排期要15個月，Milk覺得時間太長，於是便到私人醫療中心作評估，但結果卻出乎她意料。「我帶天允去見一位心理學家，其實只需要見一次，但天允不肯入去，甚至發脾氣趴在地上，最終要分4次見心理學家才能完成評估，結果證實她有輕度的自閉症及過度活躍傾向。」Milk知道消息後晴天霹靂，跌進人生的谷底。

Milk自言要花上一段時間才能接受，期間還要面對不少陌生人的歧視目光。「天允性格好固執，有次坐地鐵堅持要坐關愛座，但當時座位已有人坐了，她便大聲尖叫，所有乘客都望着她，我尷尬地並向他們道歉。」

▲ Milk當年陀着二女，天允扮大肚相當搞笑。(被訪者提供)

後來Milk覺得天允無心犯錯，只是控制不到情緒，父母應該保護孩子免受歧視，故此每次都會耐性及有禮貌地解釋給對方知道。

她說：「有一次我們去麥當勞，天允發現平日坐的座位被其他小朋友坐了，便尖叫及放聲大喊，有位食客怒氣沖沖走過來向她說：『小朋友，你再嘈我帶你走！』天允聽到後喊得更厲害，我便跟食客解釋女兒患有自閉症，希望他們諒解。這時有位姨姨走到天允面前指着電視正播放的廣告，並溫柔地說：『想不想吃電視裏的大雞髀呢？好好味喎！』天允望着電視並停止尖叫及大喊，其實自閉症小孩只需有一樣東西吸引他們，失控的情緒便會平靜下來。」

▲ 天允在欣賞鋼琴音樂會後，便自行跑上台演奏，獲得台下觀眾的讚賞。(被訪者提供)

被老師評為又聾又啞

天允約兩歲多，妹妹便出世，Milk說天允的行為出現倒退情況。「她會搶妹妹的奶飲，已戒了尿片又要求瞓覺用片，還自己爬落BB床瞓覺，覺得自己是一個初生BB。」

天允3歲要上幼稚園，但因行為問題她於兩年內轉了4間學校，期間她曾入讀一間著名的「龍校」，由於一班有三十多人，天允不習慣環境太嘈吵，經常用手按著耳朵。疫情時學校轉上網課，但因天允不理睬老師及經常坐不定，老師便把她從Zoom「踢走」。「派成績表時，老師說天允不願意跟人交流及對答，形容她像又聾又啞，當時我好傷心。」

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雖然天允在情緒、行為及社交能力未如理想，但在音樂上卻很有天份。「我某天用鋼琴彈奏一首《夢中的婚禮》，天允聽完後竟然可即時彈奏。而且她自學睇譜，無師自通學識彈琴。」

為增進天允的音樂知識，Milk為她報讀鋼琴班，老師更大讚她有音樂天份。

Milk不時會帶天允欣賞音樂會，有次她看到台上的三角琴，十分雀躍，更想衝上台演奏，Milk便即時拉著她。當表演完結，天允便走上台彈奏，台下有些家長大讚當時只有3歲的天允水準超班，更以掌聲鼓勵，讓Milk十分感動。

▲ 天允跟媽媽關係十分親密，相當愛錫媽媽。(陳靜儀攝)

開訓練中心助己助人

天允被確診SEN孩童期間，要接受政府機構的評估及訓練，但排期時間很長，故Milk讓天允到私人機構進行治療。「每堂時間約45分鐘，但她不肯入去中心，要經過一輪熱身才願意見治療師，每次最少要30分鐘，真正治療時間只有15分鐘。」

而且治療的課程很多，試過有一天要去3個機構上3個不同的課程，包括職業及音樂治療，以及社交小組，Milk感相當頻撲及忙碌，於是便於去年開設小路燈家庭治療中心，提供幼兒成長課程、訓練及潛能發展，還有親子活動及家庭支援與輔導等。「我開設這間中心主要目的是為了天允，可以集中一站式治療，同時亦可以幫助其他同路人。」

天允每周4天在小路燈接受訓練，包括感統及音樂治療，情緒社交訓練及蒙特梭利多元智能學習等；同時再配合政府機構的訓練，大約9個月左右，情緒及行為明顯有很大改善。「天允失眠半年，做了感統訓練後，再沒有出現凌晨尖叫的情況。社交上也有進步，現在跟其他人有互動及交流。」

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最近天允到醫生作評估，更有一個好消息。「醫生說天允進步很快，日後有機會脫去自閉症的標籤。」另外天允早前做測試，IQ高達130並被評為資優，Milk說會繼續培養天允的音樂天份，更鼓勵她嘗試作曲。

Milk為女兒的付出得到肯定，她說自己也有很大的得着。「自己一直做社工，開設小路燈讓我有機會學習營商知識，雖然期間面對不少挫折，但為了女兒我從未想過放棄。當我見到女兒有很大進步，自己很有滿足感，會繼續堅持下去。」

記者：招美寶