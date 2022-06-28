【醫者仁心】25年前一番話改寫患者人生延續壽命　陳家亮重遇昔日病人感行醫使命

▲ 陳家亮重遇一位25年前的病人，有所感受。

「陳院長，這是一個九十三歲的婆婆送給我的禮物，她還叫我再次多謝你啊！」年輕的郭醫生一邊說，一邊把一個嬌小精緻的串珠仔盆栽給我看，這是那位婆婆的手工作品。

沉吟良久，我終於想起了: 「王婆婆！是王婆婆嗎？她身體好嗎？」

於是郭醫生告訴我，當日一位年紀很大但又很精靈的婆婆由她的孫仔陪伴覆診。原來王婆婆今年已經九十三歲了，她還未坐下來便急不及待把這份小禮物送給郭醫生，並笑着說：「你們所有醫生都對我這麼好！好彩有你們，我才可以活到今天啊！」於是王婆婆便從廿五年前開始講述她的故事⋯⋯

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當年她還是六十八歲，一個晚上凌晨時份她因嚴重胃出血入院。「那時我已吐了滿地鮮血，心想活不成了。當年的陳院長還是一個年輕醫生，他堅持要為我做緊急的胃鏡手術止血，我這條命便是他撿回來的！」王婆婆因為膝關節退化而痛得要命，她經常到街外的藥房買消炎止痛藥，因長期服用這些藥而導致急性胃出血，事實上每年不少長者都因此送命。

「我出院後還經常倚賴止痛藥，但當年的陳醫生極力勸我接受換關節手術，我還記得他對我說：「如果妳是我的媽媽，我必定要妳做手術！」」終於王婆婆接受勸告做了換關節手術，之後她漸漸行動自如，再也不用倚賴止痛藥過活。她對威院各專科團隊感激之餘，還經常四出向其他老人家作見證，鼓勵他們不要諱疾忌醫。

「這廿五年是你們送給婆婆的⋯⋯」

郭醫生繪形繪聲的把我已遺忘多年的故事傳述，絲絲記憶再次從我的腦海深處逐漸浮涀出來。

行醫者一生接觸無數病人，我們輕描淡寫的幾句話，或是温言、或是冷語，可能轉眼間便忘記了，但就是這寥寥幾句話卻深深坎入病人心窩，改變他們的命運。

全文刊於陳家亮《院長醫生週記》，標題由TOPick 編輯擬定。

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