【超級經理人】霍汶希憶北漂11年感受　難忘由零開始跟劇組執垃圾

▲ 霍汶希近日受訪。

現任英皇娛樂集團營運總裁的經理人霍汶希（Mani），近日接受媒體《你好香港》系列人物微紀錄片訪問，解構經理人角色及分享北漂11年感受，坦言經理人唔易做。

片段一開始，Mani便謂：「經理人生涯就係由藝人起身之前，我哋就要起身；藝人瞓咗覺之後，我哋都唔可以瞓覺，因為我要安排佢第二日工作。呢個就係經理人嘅節奏，做呢個行業你就預咗冇收工時間。」

Mani坦言大部份時間她都是一個比較主動爭取機會的人，2011年時，在香港已捧紅謝霆鋒、容祖兒及Twins等藝人的她，認為其經理人板塊已經愈趨成熟，是時候擴展版圖。

▲ 在內地由頭做起。

她說：「我好想去一個更加大嘅地方、更加大嘅市場，去睇吓人哋嘅文化，睇吓人哋嘅發展。我好希望將香港嘅文化，去同內地咁大嘅市場一齊融合交流，呢個係我好想做嘅嘢，咁就嚟咗北京。」

回想11年前隻身「上京」，當時的公司只是租回來，當她踏入自己的辦公室時，乾淨得「一塵不染」。「我張枱好乾淨、塵都冇，得一支筆，我突然間好感慨，你明唔明白呀？又覺得我有冇咁嘅能力，可以從一支筆開始慢慢去建立？呢個時候我係有啲迷惘，但係我都仲係好有信心。」

▲ 捧紅謝霆鋒容祖兒。

在香港，Mani已不需要再親自落場處理事情；但在內地，她變成一張白紙，所有事情都要從新學習，要放下身段從低做起。

「我唔識製作，所以我去跟組，其實我喺香港，好老實講我已經完全唔可能（去做），但我同自己講：『你就從低做起。』每一日好似場記咁，執垃圾嘅執垃圾；食飯盒，會問大家飯盒夠唔夠？從每一個部門每一個唔同嘅工種裏面開始觀察，點樣控制成本、知道電影製作背後係原來咁多人力物力去產生出嚟。」

▲ 自言放下身段從低做起。

於北京工作頭幾年，從零開始一步一步建立。「正如我嘅人生一樣，我嚟咗北京11年，要堅持信念同要相信自己，我要努力工作，努力去做一個好嘅榜樣，令鍾意我嘅人又好、俾機會我嘅人又好，都希望佢哋唔會感覺我係一個令佢失望嘅人。」

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