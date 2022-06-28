【死因研訊】渣馬跑手比賽期間亡　陪審團裁定死於自然

▲ 死者妻子廖美寶（右）。（梁錦麟攝）

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手期間暈倒，送院4天後不治，死因庭早前就事件展開聆訊，死因裁判官周慧珠日前引導陪審團時，就死者死亡結論提供死於自然或死因存疑2個選擇。陪審團今（28日）一致裁定死者死於自然，並對香港田徑業餘總會及醫療輔助隊作出共13項建議，包括要求所有工作人員當值時必須帶備手提電話。

死因裁判官日前引導2男3女陪審團時指，解剖結果顯示，死者死因為死於急性心肌梗塞。若陪審團相信死者是死於疾病，可裁定死於自然，若陪審團認為死者死因不明，則裁定死因存疑。

陪審團今退庭商議後，一致裁定死者李文德（50歲）死於自然，於2018年1月24日於東區醫院因急性心肌梗塞離世，並對田總及醫療輔助隊（AMS)作共13項建議。

對田總的5項建議如下：

強制工作人員，包括義工，必須出席賽事簡報會。

賽前必須派及內含緊急聯絡電話的提示咭。

將健康申報表合併於賽事報名表內，並列為必填項目。

在賽事後1個月需作檢討及記錄。

意外事故協調中心內的電話必須有來電顯示及錄音功能。

對AMS的1項建議如下：

除恆常訓練外，要加入個案分享及訓練，如心臟病發，以糾正錯誤觀念。

對田總及AMS共同作出的7項建議如下：

所有工作人員當值時必須帶備手提電話。

田總及AMS需在賽前以電話短訊形式發送提示咭內容至所有工作人員。

將現有意外事故協調中心與田總之間，及意外事故協調中心與AMS之間電話號碼分別命名為物資支援熱線及緊急事故協調中心熱線，以免造成混亂。

當意外事故協調中心的接線生收到緊急事故時，必須填寫分流表格，查詢及記錄傷者位置、情況等資料。表格亦須加添無呼吸及無脈膊的選項。

當接線生填妥分流表格後，需即時轉交主管。

意外事故協調中心的所有工作人員須於賽前強制出席其專屬簡報會。

發生意外後，田總及AMS需使用指定表格填寫事發經過，包括時間、站崗位置、職責。

死因裁判官在裁決後寄語家屬早日釋懷，及走出傷痛，又多謝家屬的參與。死者胞姐於散庭後與其代表律師相擁。死者妻子則表示接受裁決結果，但始終相信大會內部有溝通問題，又稱需諮詢法律意見後才決定會否有進一步法律行動。

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記者：梁錦麟