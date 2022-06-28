【直資中學】優才書院辦國際多元智能教育論壇　教育家探討教與學成功方法

▲ 優才書院邀請本地教育家進行圓桌會議。（學校提供相片）

將軍澳區直資中學優才(楊殷有娣)書院（下稱優才書院），致力與海外接軌及擴闊學生國際視野，除開辦國際文憑預科課程（IBDP），亦積極與國外學校、學者聯繫，參與及舉辦國際論壇、研討會及科研等，校方日前就舉辦了第二屆「國際多元智能教育論壇」。

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探討後疫情時代教育改變

優才書院上周五（24日）聯同天才教育協會及優才教育基金會，於將軍澳校舍舉行第二屆「國際多元智能教育論壇」。今年論壇主題為「後疫情時代的教育」，探討內容包括「探索成功的教與學方法」、「激發教師能力和啟發專業成長」、以及「倡導新視野、建設新理念」。

論壇致力探討本地及國際在後疫情時代教育的改變與優化，希望能匯聚各個國家的專家、學者及教育工作者，集思廣益，提供不同觀點與建議，合力推動教育創新。

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本地教育家進行圓桌會議



是次論壇邀請世界各地知名的教育家分享，以實體和線上視訊兩種混合模式並行。實體方面，校方舉行了「香港教育圓桌會議」，由香港都會大學教育及語文學院院長李慧心教授、崇真小學暨幼稚園校長譚煥玲博士、啟基學校副校長何燕華女士、雅士圖國際幼稚園暨幼兒園校監胡善盈女士及優才(楊殷有娣)書院小學部校長陳偉傑先生主講。



至於線上視訊部分，講者來自美國、英國、瑞士、日本、泰國、中國和香港等地，分為亞洲、歐洲、美洲三個環節，圍繞「後疫情時代的教育」發表見解。論壇於香港時間下午2時開始，直到晚上11時結束。優才書院創辦人李業富教授希望論壇能夠讓大家審視後疫情時代教與學的意義，從不同角度思考多元智能教育的未來，為教育打開新的一頁。

優才書院中學部校長譚國偉博士表示，是次論壇有不少參加者透過網上和實體參與，反應非常踴躍，期望將來防疫限制放寬後，能夠與世界各地學者面對面交流。

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責任編輯︰駱秀玲