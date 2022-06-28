【煽動言論】茶飲店兩女負責人呼籲勿打疫苗　認煽動罪被判囚

▲ 兩人今日於西九龍裁判法院認罪。（資料圖片）

旺角「初凝．芝茶」茶飲店兩名女負責人涉於社交平台發布煽動言論，包括呼籲市民不要接種疫苗等，分別被控作出1項或多項具煽動意圖的作為罪。兩人今（28日）於西九龍裁判法院認罪，案情指，兩人曾於社交平台發貼文指，「『唔做檢測咪唔會確診』，萬一真係『確診』，最愛『美心』」。裁判官判刑時指，被告以當時的社會氣氛，加上積壓的不穩情緒，要求學生虛報疫苗副作用和隱瞞家長，令抗疫雪上加霜，遂分別將兩被告判監6至7個月。

兩名被告侯穎欣（24歲）和林宛宜（21歲），控罪書上均未有報稱職業，分別被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。

兩人今承認控罪，案情指，2022年2月24日，便衣警員於兩名被告擁有的「初凝．芝茶」茶飲店內，點了兩杯飲品後，侯將印有「921黃色物件」的物件交予警員。

案情續指，警方續後再搜查該茶飲店，發現在店內掛有多幅寫有「五大訴求」、「721警黑合作」、「杯葛安心出行」等字句的海報，店內亦貼上連結茶飲店Instagram的二維碼。經調查後發現，侯為茶飲店的Facebook管理員，林則為Instagram管理員。案發時期共有9組具煽動等陳述及海報被發布至上述Facebook及Instagram。

案情續指，煽動內容包括稱政府推健康碼是為了監察市民私隱，防疫措施則為報復市民，並帶有政治目的。社交平台內容又煽惑已接種疫苗的學生向家長虛報疫苗的副作用，及煽惑公眾不要將接種記錄上載到「安心出行」。社交平台帖文又指，「『唔做檢測咪唔會確診』，萬一真係『確診』，最愛『美心』」。侯在警誡下保持緘默，林則在警誡下稱，自己為該茶飲店的東主，侯為合夥人。

代表律師求情時指，林雖是Instagram管理員，但只是盲目容許他人貼文。代表律師又指，侯母在接種疫苗後出現不良反應後未能告假，令侯感到擔心，並產生呼籲他人不要接種疫苗的念頭。

裁判官則質疑被告非一時衝動，並指被告除了呼籲不要接種疫苗，其後亦呼籲不要使用「安心出行」和檢測，認為其行動有計劃。

裁判官判刑時指，社會在過去數年出現重大分歧，甚至對立，很多人對此耿耿於懷。被告在未下有科學根據，煽動他人杯葛疫苗，屬發洩內心憎恨。

裁判官又指，被告以當時的社會氣氛，加上積壓的不穩情緒，要求學生虛報疫苗副作用和隱瞞家長，令抗疫雪上加霜。而使用社交平台作煽動的潛在滲透性不容忽視，遂將侯判監7個月、林則判監6個月。

控罪指，兩名被告於2022年2月9日至2022年2月17日期間（包括首尾兩日）在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Faccbook 及 Instagram 發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特别行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟