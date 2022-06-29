【口罩小姐】馮寶欣為愛貓研製寵物凍乾　耗盡6位數積蓄為創業鋪路

▲ 馮寶欣為愛貓自製凍乾零食。

去年ViuTV舉辦另類選美比賽《最後一屆口罩小姐選舉》，製造了不少話題，當中季軍「細細粒」馮寶欣因此選美而為人認識，諗頭多多的馮寶欣，除經常拍片講飲講食增加人氣，本身是貓奴的她，亦希望能夠創業做生意，建立寵物零食品牌。

「口罩小姐」馮寶欣養貓3年多，對愛寵的飲食亦十分緊張，早期她會給餵飼寵物用的罐頭雞肉，但發現貓貓排泄軟便，後來看到資訊指動物吃處理過的生肉會對腸胃較好，她便開始每餐去煮新鮮生肉及無添加的食物。

▲ 馮寶欣研製寵物凍乾，盼一圓創業夢。（攝影：湯致遠）

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而寶欣對寵物零食亦很講究，她留意到市面流行的風乾，因普遍較硬身，相對較適合狗隻咬嚼，相反若用質地較軟的凍乾零食，更合貓隻食用。然而，現時在市面發售的凍乾種類較少，因此令她有自製凍乾的念頭。

為創業秏光積蓄

寶欣去年花了數萬元購入凍乾機，並嘗試以青口、雞肉等食材去製作凍乾零食，成品效果不俗，看見貓貓亦十分喜歡吃，於是她就生起便開設零食生意的念頭。

她憶述：「我用了工作時儲起十多萬的積蓄，用來添置凍乾機、雪櫃，以及用作買入食材的成本，不過原來做一份凍乾頗花時間，由處理工序到最後完成包裝，平均要40小時才做到一包，雖然如此，因只是試驗性質，故沒有想過找朋友合資，寧願一手一腳去做這件事。」

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去年聖誕她首次在南豐紗廠市集開寵物凍乾，因節日效應，反應不俗，3日市集做到5位數的生意額，之後她便在IG開設帳號，處理客人的查詢。不過今年初第五波疫情爆發，又令其創意大計受影響。她感歎：「疫情期間很多市集都停開，惟有靠在網上宣傳，或送給藝人或KOL作推介，自己也不斷去改良口味，如做帶子、花膠的凍乾，因為這些食物對寵物健康都很好。」

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棄做幼稚園教師

寶欣坦言受做生意的家人影響，自小便有創業夢，而且因近年疫情關係，幕前工作減少，她更希望可然發掘更多被動數入。「之前有想過賣衫或開小食店，但自己不算很在行，且需要的資金很多，既然本身養貓，又注重寵物的飲食，不如試試向這個方向發展，令貓貓食得健康，又可圓創業夢，一舉兩得。」

現時她努力向目標進發，正籌備自家食品工場，令生意更有規模。「如果有一個正式的食物工場牌照，顧客會更有信心，現時凍乾在市面上仍未算成熟，所以夢想有日可以成為市場的No.1。」

中學畢業後，修讀幼兒教育的馮寶欣曾當過兩年半的幼稚園老師，雖然她很喜歡小朋友，跟學生相處很開心，但因為教書需要追課程進度，一度工作壓力很大，更曾瘦至不夠90磅。後來她決定轉換環境，開始了拍片做YouTuber，去年便參加《口罩小姐》。

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看準寵物零食市場

寶欣坦言參賽前曾掙扎了很久，「怕被人取笑，不過既然想做就去做，不要怕被人取笑。家人很落力地支持，不斷叫親友投票予我。」

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她感慨道：「以前對選美存有幻想，小時候看《香港小姐》時會披件袍、手持一支棒。自己不夠高且不是典型美女，能夠在一個這樣的舞台上，完全是人生成就解鎖。」

入行後，家人從沒擔心寶欣進入「大染缸」。「以前他們看過我演話劇，知道我在做甚麼。爸爸經常都會問我夠不夠錢用，亦會擔心我不夠工作。」

這一年她為了維生，努力想盡方法去增加收入。「我需要養家、養貓、養自己、交租，因此平時很勤力去拍片，現在就希望可成功創業。」她坦言參加《口罩小姐》後，知名度確有增加，會有粉絲因此來光顧，但要持久，真正開拓自己品牌生意，仍有一大段路要走。

記者：梁樂欣、陳家昌