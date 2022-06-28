【上下弦論】自嘲是MIRROR「下弦」冇乜人識　Tiger三分鐘演講感動網民：我來尋找工作機會

▲ Tiger的3分鐘演講感動全場。

組合MIRROR紅爆香港，不過12子的受歡迎程度各有不同，有人將MIRROR成員分為「上弦」及「下弦」，上弦6子工作機會不斷，下弦6子則常被忽視，在鏡仔中，「上下弦論」一直是一個被視為忌諱的話題。不過MIRROR成員Tiger(邱傲然)就打破這個禁忌，在一個頒獎禮上談及「上下弦論」。

▲ Tiger大談入行後的心路歷程。(鮮浪潮FB)

Tiger日前獲導演及鮮浪潮主席杜棋峯邀請擔任「鮮浪潮電影節」的頒獎嘉賓，負責頒發最佳攝影，在頒獎前，Tiger的自我介紹3分鐘演講感動觀眾，也感動網民，他表示MIRROR有很多工作機會，但大部份都是屬於「上弦」：

近排好多人搵MIRROR拍戲，佢哋好多時搵姜濤、Edan、Lo、Jer、AK……雖然有搵Lok Man，但係大多數搵拍戲係『上弦』嘅人。

Tiger再詳細講誰是屬於上下弦及表示自己今次出席的原因是「尋找工作機會」：

MIRROR有12個人，多人識的叫『上弦』、冇乜人識叫『下弦』，所以佢哋好少搵下弦嘅人拍戲……譬如Tiger、Alton、Frankie……有見及此，我今日嚟係尋找工作機會嘅。大家好，我係MIRROR下弦嘅Tiger。

接着Tiger講述自己的經歷，表示因為自己缺小機會，亦不是很多人看過他的演出，「得唔得」都難以定奪：

冇作品即係冇人睇到，冇睇過又點知我哋唔得？好多年輕人初出茅廬工作，老闆會質疑：『咁後生咁年輕得唔得㗎』我就心諗，係唔得定係未得？

Tiger又坦言自己是幾日前才知道自己獲邀任頒獎嘉賓：

收到呢個消息好驚訝，for大家info我係sell唔講嘢，於是就盡力試下。

而入行幾年的他自問都很新，但他學懂了一個道理：

入行幾年，學到一樣好緊要嘅嘢，冇機會嘅時候努力啲、有機會嘅時候盡力啲。既然今日有機會我就盡力啲。

他更即場運用這個「機會」宣傳自己在ViuTV新劇《死角》將有演出。希望觀眾看過他的演出後，才去定奪他「得唔得」。

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另外，杜琪峯在介紹頒獎嘉賓出場之前，坦言自己唔識Tiger，但知道MIRROR廣告鋪天蓋地，相當成功：「前幾日想到少少嘢，於是打電話畀魯暉（MakerVille 行政總裁魯庭暉）問佢你可唔可以畀一個MIRROR嘅人畀我哋出席呢個頒獎典禮？」於是就邀請了Tiger擔任頒獎嘉賓。

杜棋峯聽到不少同輩說過「香港電影已經冇喇」、「香港電影一pat屎」、「香港電影風光不再」等等，他認為這班人講的是舊時，我們現在要講的是未來，不能相提並論。

他又分享自己親身經歷MIRROR現象：「近呢一排，香港去到邊度都撞到嗰啲廣告，都係嗰隊死人MIRROR喺度？佢哋係成功嘅……今日搵Tiger先生頒獎嘅原因，證明我哋呢班老柴應該支持，唔應該講啲無謂說話，收下把口，好好做一啲對香港有貢獻嘅事。」

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浸大電影學院高級文憑課程畢業

Tiger畢業於浸大電影學院高級文憑課程，從小他就對電影充滿興趣，一早已經知道自己條路點行，現年22歲邱傲然（Tiger）多才多藝，他是拉丁舞高手之外，亦有玩武術等，Tiger小學時期就讀沙田區的培基小學，早前回到母校分享，他說︰

讀書固之然係非常緊要，但我覺得最緊要其實是要早些知道自己鍾意甚麼，我細細個就知道自己鍾意打武術、鍾意表演，大了就慢慢去諗更多關於表演的事，所以你無論鍾意玩課外活動或讀書，只要搵到自己鍾意的事，就慢慢搵到自己條路。

鼓勵師弟妹追尋興趣找路向

他鼓勵師弟妹讀書之外，也要追尋興趣找路向，Tiger自己就是成功的例子。Tiger精於各種運動興趣，在小學時期有加入培基武術學會，曾經在「全港公開新秀武術錦標賽」的男子小學組初級南拳項目奪冠軍，亦有在其他武術賽奪獎。

讀書時期的Tiger，武術之外，亦擅長拉丁舞，在多個公開賽如兒童及青少年拉丁舞比賽取得冠軍，亦有打高爾夫球、彈結他、打鼓等。

培基小學推資優教學

Tiger的母校培基小學於1990創校，是基督教資助學校，地址在沙田火炭，屬91校網，該校推行資優教學，是沙田區一線小學，學校數學和科學科都是用英文教授，小四至小六會上英文NET堂，各班會分組上課，令同學能盡量與外籍老師接觸學習外語。

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責任編輯︰王明芳