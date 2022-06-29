【正能量】退休中大編輯憶受兩位中大校長親炙　任海洋公園義工揭餵企鵝穿厚衣秘密

▲ 退休中大編輯盧達生憶述在中大校長室工作時，與馬臨及高錕兩位校長相處的往事。

有沒有幻想過自己71歲是何等模樣？眼前的盧達生未退休前任職中文大學的執行編輯，驟眼看以為60出頭，沒有大肚腩，fit爆的身形，他謙稱沒有刻意保養，還自言饞嘴，近年才注重飲食。筆者嘗試抽絲剝繭，找出凍齡底蘊。

沒有三高，不用吃藥的盧達生，原來一直熱愛運動，他在中文大學工作時，很多球類也喜歡，如網球、羽毛球、乒乓球。2012年退休後，乒乓球日日打，因為方便，吃完午飯就可以開波；晚上則打網球。近年則轉而行山，一個月會行數次。「最近便『劏青蛙』（因香港島的形狀似青蛙，即是由港島東行到港島西，大約行5小時左右。」

前一陣子，他又嘗試每天跑10K，但腳痛到不能動，甚至試過跌倒入急症室，醫生都說不可再這樣跑步了。盧達生沒有因此而動也不動留在家，他熱愛攝影，影相拍照也可以花半日。「攝影學了好幾年，又參加了香港觀鳥會的紅耳鵯俱樂部觀鳥導賞員訓練班，雖然因為疫情，未試過帶團，但就會約埋一班人去影相。」

▲ 盧達生說太太煮飯少油，衝口而出說一樽油可以用一年（後來改口用幾個月）。有沒有咁誇張就不知了，或許少油真的有幫助，令盧生咁fit。（攝影：黃建輝）

他們會去塔門影燕鷗、去南生圍及大生圍影水鳥。但說到最近一次去大帽山觀鳥就好興奮。「這隻點胸鴉雀很少見到，好特別，大家通風報訊，於是幾百人圍著這雀仔影相，但牠又不怕人，所以大家都拍攝得到。」

去南極都無海洋公園經驗

退休後除了運動、行山、攝影，盧達生一周也有三、四天去做義工，就好像帶給他許多難忘回憶的海洋公園。「見到海洋公園在Facebook招募義工，我對生態不懂，所以便參加。」

這個由黃金時代基金會聯同海洋公園與信和集團於2016年首次舉辦的「黃金導賞員計劃」，招募退休人士成為義工，於園內展館擔任導賞員及護理員，推動社會服務和綠色生活。他最記得是2017年，他和另一位義工有份帶中學生去四川熊貓基地作交流學習，難忘又開心。

但就算在海洋公園，也一樣有許多難忘的回憶。像「南極奇觀」有約100隻企鵝，3個不同的品種，做護理員要學習餵食及清潔。

▲ 在海洋公園「南極奇觀」館餵企鵝，盧達生印象最深刻。（圖片：被訪者提供）

照顧企鵝要好小心，少許細菌，一隻企鵝染病，其他也會死，所以我們要穿厚重的保護衣，一天出入幾次都要換衫。但是想到就算去南極，都無機會這樣餵企鵝，這經驗就十分難得。

盧達生又會學習如何用電動牙刷幫海豹刷牙，還會餵飼海龜。「我記得有一隻漁農署送來的海龜，因為被螺旋槳打爛了龜殼，已醫唔返，不能送回大海。我們要餵牠之餘，還要辛苦地幫手將缸內的便便吸出來。」可惜，海洋公園現在並不是所有展館都開放給義工，但他沒有因此而放棄，仍然有幫海洋公園的「海洋奇觀」做電子書，介紹不同海洋生物的特性，力求完美的他，見到展示方式有改善，也感到很滿意。

▲ 海洋公園黃金導賞員畢業學員合照，盧達生（右三）也是其中之一。（圖片：被訪者提供）

「登七」還要去學習動畫製作

他又有幫西貢獅子會自然教育中心除草。「除草的時候，竟然發現有青竹蛇，但如果你不搞牠，大家是相安無事的。」當元朗大棠紅葉盛放時，盧達生又會去做義工。「那裏有些展板提醒大家注意環保，我又會和遊人玩遊戲，甚至維持交通秩序，這樣就花了一整天。」

一把年紀的盧達生，停不了的義工及學習，還報讀城市大學的「創意數碼媒體設計及製作助理證書」課程，學習如何製作動畫。「同學大部分都是20幾歲的後生仔，只有幾個六十歲的退休人士。有個40多歲的女同學也是由零開始，我很多時候做不到不知怎樣好，但她說她也失敗了許多次，但她覺得年輕人做得到她也可以，所以最後成功做到動畫出來。我也受到她的感染，要學習她不怕失敗的精神。」

學海無涯，完成這個課程，盧達生打算繼續學網頁設計，終於明白為何他一點老態也沒有。

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我在中大校長室的日子

自言中學畢業就出來工作的盧達生，有幸在中文大學的校長室工作。那時候馬臨教授還未升任校長，後來一年後升職（1978年），成為中大第二任校長，就叫盧達生去校長室幫手。

馬校長對我非常好，不斷鼓勵我去學習中文，又叫我在中大sit in一些中文課程，甚至叫中文秘書幫我修改信件及稿件。

盧達生說馬校長退休後，更有寫信鼓勵他。「他說我做得幾好，表現不錯，叫我繼續努力！」而他也不負馬校長的期望，2000年獲香港公開大學（現為香港都會大學）語言與繙譯文學士學位。

▲ 中大前任校長馬臨教授（右二）未過身前，每年都會與盧達生及同事校友在馬會聚會。（圖片：被訪者提供）

服務過馬校長，之後就輪到大家都認識的高錕校長。「他很好人，學生得罪他也不會責怪。」高錕未能在罹患阿茲海默症之前，早一點拿到諾貝爾物理學獎，盧達生也替他婉惜。「他曾說過拿不到獎，是因為諾貝爾獎通常是頒給理論性研究多一點，而他是practical就比較困難。」

1995年，盧達生已轉而作為中大新亞書院《新亞生活月刊》的執行編輯，由最初甚麼也不懂，後來要一腳踢負責寫稿、排版、製作過程，都難不到他，直至工作至2012年退休。他最難忘是1999年新亞書院50周年，舉辦很多活動，而他就一個人同時間負責幾本書的出版工作。「既要做《金禧紀念活動特刊》，又要做傅聰鋼琴演奏會的場刊，一個人做很怕出錯，但能夠完成是很開心的。」

記者：何小雲