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【污水檢測】屯門寶怡花園及元朗尚悅等污水陽性　當局派28萬快測包

社會 18:18 2022/06/28

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(陳靜儀攝)

政府今日（28日）表示，屯門及元朗污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
屯門區 — 楊小坑村、田景邨、新圍苑、兆畦苑、寶怡花園、兆隆苑、兆邦苑、盈豐園、海麗花園、豐連、珀御、寶田邨及富健花園

元朗區 — 尚悅、蝶翠峰、尚悅．嶺、天頌苑、栢慧豪園及天悅邨

 以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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