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【故宮開幕】香港故宮周六開幕 　一文看清參觀須知

社會 18:40 2022/06/28

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香港故宮周六開幕。（陳靜儀攝）

香港故宮文化博物館本周六（2日）開幕，市民可以一睹其中914件來自北京故宮的館藏，包括166件「國寶級」文物。館方今宣布參觀市民需在地下層的正門入口入場，持票市民要經故宮落客區附近的扶手電梯，上「地下層」（G/F）有蓋排隊區等候，惟由於排隊區是透明上蓋，並未能完全遮陽。至於透過中旅社及飛豬購票的市民則要先到「地下層」的票務處換實體票，方可進場。

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所有參觀者及隨身物品在入館前均要先在入口接受保安檢查，館方提醒，大於55cmX35cmX20cm的大型物品、長傘、摺椅、凳子及帶輪子物品等，均不可帶進場，而「地下層」及「低地下層」（LG/F）設有3個寄存處，共提供264個小型存櫃及24個大型存櫃，讓訪客暫寄物品；小型存櫃收費為每小時5元，大型存櫃為10元，接受八達通、支付寶、微信支付。

故宮門票設標準門票及特別展覽門票，其中8至9樓的特別展館要持特別展覽門票才可以參觀，特別展覽廳外會有職員檢查門票，而每張門票只限進各特別展覽一次。

館長吳志華稱，香港故宮展出約900件由北京故宮借出的文物，館方相當關注文物安全，透露館內的展櫃是「蒙娜麗莎」展櫃的級數，而安檢安排也是由兩地故宮共同協議，但館方沒列違禁品清單，稱保安團隊會有專業判斷。至於為何禁帶長傘入場，則因為長傘容易「篤到」展櫃，館內設長傘架，可以先暫存。

被問到若市民穿著有政治口號如「8964」的衣服，會否被禁止進場，吳志華無正面回應，稱市民的衣著要尊重場地，相信市民希望愉快舒服地參觀，也沒有明文禁止穿短褲及拖鞋；又稱香港有法例規管市民行為，會留意訪客的行為會否損害展品及市民安全，若有會尋求警方協助。

除參觀展品，故宮也設文創產品期間限定專櫃，售賣與故宮有關的書籍和文創產品，包括杯子，記事簿及T恤等。館內同時有3間食肆，分別為中式、西式餐廳及咖啡廳，全部會於本周開業。

另外，故宮在黑雨或8號風球期間暫停開放，除周三的免費門票外，受天氣影響、未經使用的門票有效期將延長180天，訪客可在有效期內使用門票於同一時段進場。

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記者：黃小冰

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