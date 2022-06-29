【學校動態】七校自建禪修園地為小學生紓緩壓力　簡單兩個步驟安定身心

▲ 教師受訓後施教，均深信其啟蒙作用。

抗疫疲勞！染疫煩惱！新冠肺炎疫情威脅我們兩年多，大家日常生活受到一波又一波的衝擊，小朋友也往往垂頭喪氣，不知所措。恰巧在這兩年間，「小學禪修園地」為七間小學的師生帶來妙方，以正念面對逆境。

2020年，香港佛教聯合會會屬小學校長會「小學禪修園地」獲匯豐信託（香港）以善款資助，會屬七校各自建立禪修園地，聯校共同發展正念禪修教育方案。

上禪修課時，我感到放鬆，呼吸暢順，連疲倦的感覺、傷心的事情都忘記得一乾二淨。

一位小四學生對學校禪修課有以上體會。2021-2022學年開始，七校在所有年級推行聯校發展的禪修課程，配合已陸續落成的禪修園地，讓師生在繁忙的課堂之間鬆一口氣，為身心「叉足電」！

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採用「螺旋式體驗學習」架構

課程內容豐富實用，採取「螺旋式體驗學習」架構，着重學生從親身體驗獲得學習效益，並層層疊加和深化；以「自覺自利」、「覺他利他」和「緣起依他」等價值教育範疇為理念。教材主要以教學簡報 (PowerPoint)形式分享，方便運用。

118位教師參與禪修

師資方面，七校共118位教師參與了正念禪修培訓，大大增強禪修教學的能力與信心；另外又引進專為兒童設計的「青蛙仔」正念課程（Mindfulness for Children），教師受訓後施教，均深信其啟蒙作用。

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教師培訓後回饋 (舉隅)

禪修活動多元化，不只是坐。高興學到竅門，知道教學技巧，從外觀察小朋友的內心情緒。

印象深刻是休息的時候，使人思路清𥇦，比平時更有精神。日常課堂有此類課程，那不是學科知識，而是做人的價值觀和與人相處溝通的技能，因是輕鬆的方式，一方面學到東西，另一方面身心處於放鬆腦袋的狀態，有助學習其他科目。

學生對禪修課的感想 (舉隅)

上禪修課時，我感到十分放鬆，沒有煩惱。在吸氣時，我非常平靜，呼氣的時候就感到身心舒暢。

上禪修課時，我感到放鬆，好像身處於第二個空間，非常寧靜。

禪修課例子：手指山

▲ 手指山圖。

學習重點：

1. 學習安定身心的方法：呼吸法

2. 增強對自己思緒的認識

步驟一：上山落山

放鬆張開手掌，用另一隻手的食指放在它的拇指下方，沿拇指向上滑動到指尖（上山），再滑下（下山）。如是者一直滑向食指、中指、無名指和尾指，再滑過手腕，又由拇指開始。

步驟二：上山吸氣，下山呼氣

向上滑動時吸氣，向下滑動時呼氣。嘗試用不同的速度，感受呼吸的快慢。

貼士：

心情靠呼吸調節，通常以相反對治。例如想睡覺時，便用短而明顯的呼吸令自己保持清醒；若思緒凌亂和憤怒，便用慢而細長的呼吸來平復心情。

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責任編輯︰王明芳