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【迷你兵團2】回到黃金70年代　導演向港產功夫片致敬

娛樂 19:02 2022/06/28

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《迷你兵團2》

2010年《壞蛋獎門人》（Despicable Me）推出後，「妹仔大過主人婆」，迷你兵團反而比主角犀利哥更受歡迎，之後在2015伴更推出由他們主演的《迷你兵團》（Minions）。

今年推出續集《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru）帶觀眾回到1970年代，故事從只是個12歲鄉下仔的犀利哥說起。

參考港產功夫片

對導演凱爾巴達（Kyle Balda）來說，70年代是個音樂、時尚與流行文化的黃金時代。他說：「我是在70年代成長的，那時的我跟片中的犀利哥年紀差不多，對我來說充滿懷舊的情懷。」

他續指：「那時的電視、音樂、汽車、髮型、喇叭褲… 繽紛閃爍的顏色、的士高… 簡直是視覺的盛宴。我年輕的時候看很多占士邦電影，我很喜歡片頭Nancy Sinatra式的音樂和人物的剪影，《迷你兵團2》的片頭就是受此啟發，我們希望讓大家從一開場就感覺到這是給70年代的情書。」

70年代的功夫片熱潮，也是本片的重要靈感來源。導演凱爾巴說：「我們參考了很多我小時候喜歡的功夫片，第一套我想起的是《少林三十六房》，我們參考了該片中很多的武器，但最大的靈感來源是功夫喜劇，包括成龍的《醉拳》、周星馳的《功夫》和《少林足球》。」

最新影片推介：曾展望專訪

撰文 : TOPick柴犬動

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